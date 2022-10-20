Зеленский ввел санкции против Радия Хабирова и Элвина Грея

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности о санкциях против 2,5 тыс. физлиц и 1,4 тыс. компаний. Под санкции попали глава Башкирии Радий Хабиров и его советник, известный певец Радик Юльякшин (Элвин Грей). Документы опубликованы на сайте президента Украины.

Против Хабирова санкции введены на десять лет, в отношении Юльякшина — на пять лет.

Фото: realnoevremya.ru

Летом президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против российского лидера Владимира Путина и многих других официальных лиц страны. Санкции также введены против министра иностранных дел России Сергея Лаврова, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, вице-премьеров Андрея Белоусова и Татьяны Голиковой. Эти санкции ввели бессрочно.



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Татьяна Леухина