От Года экологической культуры до Года цифровизации: как Татарстан отметил последнее десятилетие
Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил образовать организационный комитет по проведению в республике в 2023-м Года национальных культур и традиций и утвердить его состав — на это Кабмину отводится один месяц. Чему еще было посвящено последнее десятилетие в Татарстане — в материале «Реального времени».
«Принимая во внимание важность сохранения и укрепления духовных ценностей...»
Также правительство Татарстана за три месяца должно разработать и утвердить план основных мероприятий по проведению в республике Года национальных культур и традиций. Главам районов и городских округов — Казани и Набережных Челнов — предлагается организовать работу по проведению на их территории мероприятий в рамках Года национальных культур и традиций.
Территориальным подразделениям федеральных органов исполнительной власти по Татарстану, общественным объединениям и организациям президентским указом предлагается принять активное участие в подготовке и проведении в республике Года национальных культур и традиций.
Об объявлении 2023-го в Татарстане Годом национальных культур и традиций Рустам Минниханов сообщил сегодня в ходе оглашения ежегодного послания Государственному совету республики:
— Принимая во внимание важность сохранения и укрепления духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций, а также в продолжение Года культурного наследия народов России объявляю 2023 год в республике Годом национальных культур и традиций, — заявил он.
Год цифровизации в Татарстане подходит к концу
Напомним, текущий год в Татарстане — Год цифровизации. О решении, как и в этот раз, Рустам Минниханов объявил в октябре 2021-го в ходе послания республиканскому парламенту.
— Придавая большое значение роли IT-технологий в повышении качества жизни, следующий год объявляется в республике Годом цифровизации, — объявил президент Татарстана, добавив, что цифровизация — не самоцель.
«Реальное время» предлагает вспомнить, чему власти Татарстана посвящали предыдущие десять лет:
- 2013-й — Год экологической культуры и охраны окружающей среды;
- 2014-й — Год культуры;
- 2015-й — Год парков и скверов;
- 2016-й — Год водоохранных зон;
- 2017-й — Год экологии и общественных пространств;
- 2018-й — Год Льва Толстого;
- 2019-й — Год рабочих профессий;
- 2020-й — Год 100-летия ТАССР;
- 2021-й — Год родных языков и народного единства;
- 2022-й — Год цифровизации.
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