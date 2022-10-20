От Года экологической культуры до Года цифровизации: как Татарстан отметил последнее десятилетие

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил образовать организационный комитет по проведению в республике в 2023-м Года национальных культур и традиций и утвердить его состав — на это Кабмину отводится один месяц. Чему еще было посвящено последнее десятилетие в Татарстане — в материале «Реального времени».

«Принимая во внимание важность сохранения и укрепления духовных ценностей...»

Также правительство Татарстана за три месяца должно разработать и утвердить план основных мероприятий по проведению в республике Года национальных культур и традиций. Главам районов и городских округов — Казани и Набережных Челнов — предлагается организовать работу по проведению на их территории мероприятий в рамках Года национальных культур и традиций.

Территориальным подразделениям федеральных органов исполнительной власти по Татарстану, общественным объединениям и организациям президентским указом предлагается принять активное участие в подготовке и проведении в республике Года национальных культур и традиций.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Об объявлении 2023-го в Татарстане Годом национальных культур и традиций Рустам Минниханов сообщил сегодня в ходе оглашения ежегодного послания Государственному совету республики:

— Принимая во внимание важность сохранения и укрепления духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций, а также в продолжение Года культурного наследия народов России объявляю 2023 год в республике Годом национальных культур и традиций, — заявил он.

Год цифровизации в Татарстане подходит к концу

Напомним, текущий год в Татарстане — Год цифровизации. О решении, как и в этот раз, Рустам Минниханов объявил в октябре 2021-го в ходе послания республиканскому парламенту.

— Придавая большое значение роли IT-технологий в повышении качества жизни, следующий год объявляется в республике Годом цифровизации, — объявил президент Татарстана, добавив, что цифровизация — не самоцель.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальное время» предлагает вспомнить, чему власти Татарстана посвящали предыдущие десять лет:

2013-й — Год экологической культуры и охраны окружающей среды;

2014-й — Год культуры;

2015-й — Год парков и скверов;

2016-й — Год водоохранных зон;

2017-й — Год экологии и общественных пространств;



2018-й — Год Льва Толстого;

2019-й — Год рабочих профессий;

2020-й — Год 100-летия ТАССР;

2021-й — Год родных языков и народного единства;

2022-й — Год цифровизации.

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Татьяна Демина