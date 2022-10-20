Зеленский ввел санкции против 40 предприятии из Татарстана и 11 жителей республики

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности о санкциях против 11 из лиц из Татарстана и более 41 предприятия из республики. Документы опубликованы на сайте главы государства.

Санкции сроком на 10 лет ввели против гендиректора КАМАЗа Сергея Кокогина. Пятилетние ограничительные меры ввели против заместителя директора ООО «Электротранспорт» Вячеслава Мигунова, начальника юридического отдела ООО «Тулпар Техник» Эльмиры Микаковой, заместителя гендиректора по экономике и финансам ООО «Тулпар Техник» Светланы Мазуренко, экс-депутата Госдумы от Татарстана Бориса Менделевича и других.

Ограничительные меры сроком на 10 лет ввели против: КАМАЗа, Казанского вертолетного завода, судостроительной корпорации «Ак Барс», АО «Радиоприбор ", АО «Рычаг», альметьевского завода «Радиоприбор», Казанского приборостроительного конструкторского бюро, холдинговой компании «Ак барс», аэропорта «Бегишево», «Челныводоканала», лизинговой компании КАМАЗ, проектно-строительной компании «Авиастрой».

Санкции сроком на пять лет начали действовать против «Татшины», Нижнекамского завода грузовых шин, «Нижнекамскшины», торгового дома «Кама», «Тулпар Аэро групп», «Тулпар Эйр», «Электротранспорта», международного аэропорта Казань и зеленодольского завода им. Горького.

12 октября Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск депутатов и высокопоставленных лиц из Татарстана. В списке оказались депутаты Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов, Айдар Метшин, Илья Вольфсон, Ильдар Гильмутдинов, Азат Ягафаров, Руслан Гаджиев, Рустам Калимуллин, Олег Морозов, Елена Ямпольская и Артем Прокофьев, а также ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин, командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин (уроженец Казани) и член Совета Федерации Геннадий Емельянов.



В июне президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против ректоров российских вузов. Тогда под ограничительные меры попал и.о. руководителя КФУ Дмитрий Таюрский.

Татьяна Леухина