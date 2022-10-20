Татарстан в прошлом году потребил 18,2 миллиарда кубометров газа — это много или мало?

В 2021 году объем потребления газа в Татарстане составил 18,2 миллиарда кубических метров. Такую цифру озвучил президент республики Рустам Минниханов, выступая с ежегодным посланием Госсовету РТ.

Он обратил внимание, что потребление газа в Татарстане ежегодно растет. По прогнозу, к 2030 году объемы могут достигнуть 33 миллиардов кубометров.

Фото: realnoevremya.ru

— На последующий период (до 2030 года) основной рост потребления будет связан с развитием Камского промышленного кластера, так как крупнейшие производства приходятся на Нижнекамскую, Набережночелнинскую и Елабужскую площадки, — сообщала пресс-служба президента Татарстана в декабре прошлого года.

18,2 миллиарда кубометров газа — это:

В среднем по 1,5 миллиарда кубометров в месяц.

По 11 375 кубометров на одного потребителя газа в Татарстане — на 2021-й у «Газпром трансгаз Казань» насчитывалось 1,6 миллиона абонентов-физлиц.



— на 2021-й у «Газпром трансгаз Казань» насчитывалось 1,6 миллиона абонентов-физлиц. 2-е место в России — по потреблению газа в прошлом году Татарстан обогнала Москва.



— по потреблению газа в прошлом году Татарстан обогнала Москва. 7,3% от реализованного группой «Газпром» газа на внутреннем рынке в 2021 году — объемы продаж составили 247,2 млрд кубометров.

— объемы продаж составили 247,2 млрд кубометров. 233 суточных рекорда потребления газа Татарстана — 29 декабря 2021-го потребителям в республике поставили 78 миллионов кубометров газа.

— 29 декабря 2021-го потребителям в республике поставили 78 миллионов кубометров газа. В 38 раз меньше потребленного Татарстаном за 66 лет — в апреле 2021 года ООО «Газпром трансгаз Казань» зафиксировало суммарный показатель потребления газа республикой в объеме 700 млрд кубометров.

— в апреле 2021 года ООО «Газпром трансгаз Казань» зафиксировало суммарный показатель потребления газа республикой в объеме 700 млрд кубометров. В 31 раз меньше потребленного газа Европой в прошлом году — его объем оценили в 571,1 млрд кубометров.

— его объем оценили в 571,1 млрд кубометров. На 3,5 миллиарда кубометров больше, чем за 2014 год — Татарстан потребил 14,7 миллиарда кубических метров.

— Татарстан потребил 14,7 миллиарда кубических метров. На треть (34%) больше, чем в 1999 году — объем потребления Татарстаном природного газа оценивался в 13,57 миллиарда кубометров.

— объем потребления Татарстаном природного газа оценивался в 13,57 миллиарда кубометров. Треть совокупной мощности экспортного газопровода из России в Европу «Северный поток» — она оценивается в 55 млрд кубометров газа в год.

— она оценивается в 55 млрд кубометров газа в год. Чуть больше четверти от потребленного Европой за второй квартал 2022 года — она сократила потребление на 13,9 млрд кубометров, до 71 миллиарда.

— она сократила потребление на 13,9 млрд кубометров, до 71 миллиарда. На 200 миллионов кубометров больше, чем за 2018 год — объем потребленного в Татарстане газа составлял 18 млрд кубических метра, что было 3-м местом в России.

— объем потребленного в Татарстане газа составлял 18 млрд кубических метра, что было 3-м местом в России. Больше половины — 55% — от прогнозируемого потребления газа к 2030 году — через восемь лет объемы могут вырасти до 33 миллиардов кубометров.

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Татьяна Демина