В Татарстане создадут оперативный штаб по реализации мер, предусмотренных указом президента от 19 октября
В Татарстане создадут оперативный штаб по реализации мер, предусмотренных указом президента России Владимира Путина от 19 октября (в целях повышения эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов страны в связи с введением военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей). Соответствующий указ главы республики Рустама Минниханова опубликован на официальном портале правовой информации.
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