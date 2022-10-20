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В Татарстане создадут оперативный штаб по реализации мер, предусмотренных указом президента от 19 октября

14:46, 20.10.2022
В Татарстане создадут оперативный штаб по реализации мер, предусмотренных указом президента от 19 октября
Фото: tatarstan.ru

В Татарстане создадут оперативный штаб по реализации мер, предусмотренных указом президента России Владимира Путина от 19 октября (в целях повышения эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов страны в связи с введением военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей). Соответствующий указ главы республики Рустама Минниханова опубликован на официальном портале правовой информации.

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Максим Кокунин
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