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Госсовет Татарстана принял закон о ликвидации Конституционного суда республики

15:32, 20.10.2022 1
Госсовет Татарстана принял закон о ликвидации Конституционного суда республики
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Госсовет Татарстана принял законопроект об упразднении Конституционного суда республики. За проголосовали 75 депутатов республики.

Пять депутатов проголосовали против, еще один — воздержался.

Согласно документу, Конституционный суд Татарстана упраздняется 31 декабря 2022 года. Решение о прекращении полномочий судей оформляется постановлением Госсовета. При этом за судьями, уходящими в отставку, сохраняются установленные нормативными правовыми актами гарантии, включая материальное и социальное обеспечение.

В числе авторов данного законопроекта — заместитель председателя ГС Юрий Камалтынов и глава Комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан Конституционный суд Республики Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:19
    Наконец то, столько денег бюджетных потратили на его содержание. А сейчас там кто, никак не могу с властью расстаться некоторые, переходят из других судов в Конституционный. Хотят работать, пусть в районный идут, на благо народа дела рассматривают.
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