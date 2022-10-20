Госсовет Татарстана принял закон о ликвидации Конституционного суда республики

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Госсовет Татарстана принял законопроект об упразднении Конституционного суда республики. За проголосовали 75 депутатов республики.

Пять депутатов проголосовали против, еще один — воздержался.

Согласно документу, Конституционный суд Татарстана упраздняется 31 декабря 2022 года. Решение о прекращении полномочий судей оформляется постановлением Госсовета. При этом за судьями, уходящими в отставку, сохраняются установленные нормативными правовыми актами гарантии, включая материальное и социальное обеспечение.

В числе авторов данного законопроекта — заместитель председателя ГС Юрий Камалтынов и глава Комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

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Татьяна Леухина