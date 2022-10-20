В Татарстане задержали экс-стажера полиции, обвиняемого в пытках задержанного

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане задержали экс-стажера полиции, обвиняемого в пытках задержанного, который был объявлен в федеральный розыск 4 года назад, сообщает Telegram-канал правозащитного проекта «Аксиома». Источники «Реального времени» подтверждают данную информацию, однако Следственный комитет пока не дал комментария.

Уточняется, что по решению суда 39-летний Ильнар Гарипов заключен под стражу. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в ноябре 2016 года он в качестве стажера на должности оперуполномоченного вместе с двумя полицейскими (в том числе начальником отдела угрозыска УМВД по Нижнекамскому району) в служебном кабинете выбивали признательные показания у Ильдара Камалеева.

В 2018 году Гарипов, будучи обвиняемым, скрылся, и его объявили в федеральный розыск. По данным «Аксиомы», сам сдался правоохранителям в октябре этого года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июне прошлого года Шестой кассационный суд общей юрисдикции полностью отменил приговор Нижнекамского горсуда по делу о полицейском насилии, закончившемся суицидом задержанного Ильназа Пиркина. Кассация постановила вернуть дело на рассмотрение в горсуд в ином составе.



Обвиняемым была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Напомним, в мае 2020-го Нижнекамский горсуд завершил рассмотрение секретного дела о пытках задержанных в полиции. Пятеро подсудимых получили от 6 до 11 лет колонии за превышение должностных полномочий и доведение до самоубийства Ильназа Пиркина.

Самый большой срок — 11 лет колонии строгого режима — получил бывший оперуполномоченный Гадель Рахимов. Экс-начальник отделения по борьбе с организованной преступностью отдела угрозыска УМВД Ринат Ахметшин приговорен к 9 годам колонии общего режима. На год меньше получил оперативник Михаил Логачев. Его коллеге Игорю Филинову назначено наказание в 7 лет и 3 месяца, но в колонии общего режима. В такую же колонию на 6 лет и 3 месяца суд отправил оперуполномоченного Наиля Миндубаева.

Шестой фигурант дела — Ильнар Гарипов (стажер на должности оперативника) — скрылся от следствия и объявлен в розыск. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

По версии следствия, в октябре 2017 года в здании УМВД по Нижнекамскому району оперуполномоченные отдела угрозыска Гадель Рахимов, Игорь Филинов и Наиль Миндубаев (в целях повышения статистических показателей) выбивали у 22-летнего Ильназа Пиркина признательные показания в совершении 47 краж, которые он не совершал. Позднее парень покончил с собой. В ноябре 2017-го его предсмертное видеообращение с рассказом об издевательствах в полиции облетело интернет и стало основанием для возбуждения дела.

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Максим Кокунин