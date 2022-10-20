Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании

Фото: скриншот видео (архив)

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об отставке. Она останется на посту, пока не будет выбран преемник.

По данным СМИ, заявление последовало после встречи Трасс с председателем «Комитета 1922» Грэмом Брейди, который представляет парламентскую фракцию Консервативной партии. Грэм якобы сообщил премьер-министру, что она более не может рассчитывать на поддержку большинства членов парламента от Консервативной партии.

Трасс побила рекорд краткосрочности пребывания на посту премьер-министра страны. Она возглавляла правительство страны всего 45 дней. Предыдущий рекорд держался 195 лет, когда в 1827 года премьер-министр Джордж Каннинг умер через 119 дней после вступления в должность.

Выборы нового лидера партии консерваторов будут проведены в течение недели.

В конце сентября Bloomberg писало, что с тех пор как Лиз Трасс заняла пост премьер-министра в Великобритании, британские рынки акций и облигаций потеряли не менее 500 миллиардов долларов совокупной стоимости, а доверие инвесторов было подорвано шоковым сокращением налогов на бюджет.

В Великобритании букмекеры начали делать ставки в отношении ухода премьер-министра Лиз Трасс со своей должности через 35 дней. Они отмечали, что за 35 дней может разложиться салат-латук.

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Татьяна Леухина