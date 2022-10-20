В Казани планируют реорганизовать центры занятости населения
В Казани могут реорганизовать центры занятости. Проект постановления предложил Минтруд Татарстана.
Центры занятости Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Московского, Ново-Савиновского и Приволжского районов хотят присоединить к учреждению «Центр занятости населения города Казани». Имущество должно перейти к центру.
Численность штата должна остаться прежней.
Росстат в начале октября сообщил, что на конец августа 2022 года в органах службы занятости населения Татарстана зарегистрировали 47 102 вакансии, заявленные работодателями. Это в 1,3 раза меньше, чем на конец лета прошлого года, когда их насчитывалось 61,7 тысячи.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым