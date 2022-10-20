Власти Казани подняли зарплату мэру и городским чиновникам
Казанская городская дума увеличила размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих на постоянной основе муниципальные должности органов местного самоуправления. Соответствующее решение опубликовано в сборнике документов мэрии.
— Установить, что действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года, — говорится в документе.
|Наименование должности
|Нынешняя зарплата
|Зарплата от 2020 года
|Глава муниципального образования — мэр Казани
|43 620
|41 942
|Первый заместитель главы муниципального образования Казани
|39 258
|37 748
|Заместитель главы муниципального образования Казани
|39 258
|37 748
|Секретарь Казанской городской думы
|35 329
|33 970
|Председатель Контрольно-счетной палаты Казани
|39 258
|37 748
|Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Казани
|35 329
|33 970
|Аудитор Контрольно-счетной палаты Казани
|31 796
|30 573
|Председатель Избирательной комиссии муниципального образования Казани
|39 258
|37 748
|Секретарь Избирательной комиссии муниципального образования Казани
|31 796
|30 573
В июле сообщалось, что в Казани фактические расходы на оплату труда (с учетом страховых взносов) работникам муниципальных учреждений за I полугодие 2022 составили 12,1 млрд рублей.
По состоянию на 1 июля 2022 года в городе насчитывается 36 931 работник муниципальных учреждений. Фактические расходы на зарплаты муниципальным служащим за первое полугодие составили 682,5 млн рублей. В столице Татарстана насчитывается 1 626 служащих.
В 2020 году заместитель министра финансов Татарстана Алексей Шишкин заявил, что в период с 2021 по 2023 год зарплаты казанских чиновников увеличиваться не будут.
О том, что зарплаты чиновников не будут индексироваться, чиновник рассказал в рамках своего доклада о бюджете республики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, озвученного на заседании Комитета ГС РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.
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