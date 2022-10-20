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Власти Казани подняли зарплату мэру и городским чиновникам

12:08, 20.10.2022
Власти Казани подняли зарплату мэру и городским чиновникам
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Казанская городская дума увеличила размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих на постоянной основе муниципальные должности органов местного самоуправления. Соответствующее решение опубликовано в сборнике документов мэрии.

— Установить, что действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года, — говорится в документе.

Наименование должностиНынешняя зарплатаЗарплата от 2020 года
Глава муниципального образования — мэр Казани43 62041 942
Первый заместитель главы муниципального образования Казани39 25837 748
Заместитель главы муниципального образования Казани39 25837 748
Секретарь Казанской городской думы35 32933 970
Председатель Контрольно-счетной палаты Казани39 25837 748
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Казани35 32933 970
Аудитор Контрольно-счетной палаты Казани31 79630 573
Председатель Избирательной комиссии муниципального образования Казани39 25837 748
Секретарь Избирательной комиссии муниципального образования Казани31 79630 573
Фото: realnoevremya.ru

В июле сообщалось, что в Казани фактические расходы на оплату труда (с учетом страховых взносов) работникам муниципальных учреждений за I полугодие 2022 составили 12,1 млрд рублей.

По состоянию на 1 июля 2022 года в городе насчитывается 36 931 работник муниципальных учреждений. Фактические расходы на зарплаты муниципальным служащим за первое полугодие составили 682,5 млн рублей. В столице Татарстана насчитывается 1 626 служащих.

В 2020 году заместитель министра финансов Татарстана Алексей Шишкин заявил, что в период с 2021 по 2023 год зарплаты казанских чиновников увеличиваться не будут.

О том, что зарплаты чиновников не будут индексироваться, чиновник рассказал в рамках своего доклада о бюджете республики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, озвученного на заседании Комитета ГС РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

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Максим Кокунин
ЭкономикаОбществоВластьБюджет Татарстан

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