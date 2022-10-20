Власти Казани подняли зарплату мэру и городским чиновникам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Казанская городская дума увеличила размеры ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих на постоянной основе муниципальные должности органов местного самоуправления. Соответствующее решение опубликовано в сборнике документов мэрии.

— Установить, что действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года, — говорится в документе.

Наименование должности Нынешняя зарплата Зарплата от 2020 года Глава муниципального образования — мэр Казани 43 620 41 942 Первый заместитель главы муниципального образования Казани 39 258 37 748 Заместитель главы муниципального образования Казани 39 258 37 748 Секретарь Казанской городской думы 35 329 33 970 Председатель Контрольно-счетной палаты Казани 39 258 37 748 Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Казани 35 329 33 970 Аудитор Контрольно-счетной палаты Казани 31 796 30 573 Председатель Избирательной комиссии муниципального образования Казани 39 258 37 748 Секретарь Избирательной комиссии муниципального образования Казани 31 796 30 573



Фото: realnoevremya.ru

В июле сообщалось, что в Казани фактические расходы на оплату труда (с учетом страховых взносов) работникам муниципальных учреждений за I полугодие 2022 составили 12,1 млрд рублей.



По состоянию на 1 июля 2022 года в городе насчитывается 36 931 работник муниципальных учреждений. Фактические расходы на зарплаты муниципальным служащим за первое полугодие составили 682,5 млн рублей. В столице Татарстана насчитывается 1 626 служащих.



В 2020 году заместитель министра финансов Татарстана Алексей Шишкин заявил, что в период с 2021 по 2023 год зарплаты казанских чиновников увеличиваться не будут.

О том, что зарплаты чиновников не будут индексироваться, чиновник рассказал в рамках своего доклада о бюджете республики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, озвученного на заседании Комитета ГС РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

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Максим Кокунин