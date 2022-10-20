В Казани проведут публичные слушания по проекту бюджета города на 2023-й и плановый период 2024 и 2025 годов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана пройдут публичные слушания по проекту решения Казанской городской думы о бюджете Казани на 2023-й и плановый период 2024 и 2025 годов. Они назначены на 7 ноября, 15.00.

Продлятся слушания всего один день. Они пройдут в Доме работников образования по ул. Баумана, 62/9.

Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, а также заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления казанцы могут подать по адресу: ул. Кремлевская, 3, каб.313, в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 18.00. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления принимаются до 31 октября.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно проекту, прогнозируемый общий объем доходов бюджета Казани на следующий год — 37,7 миллиарда рублей. Расходы указаны в таком же объеме.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Казани на 2024 год — в сумме 36,9 миллиарда рублей, а на 2025 год — почти 37,16 миллиарда рублей. Общий объем расходов бюджета на 2024-й ожидается в в сумме 36,9 миллиарда рублей, в том числе условно утвержденные расходы — в сумме 568,5 миллиона, и на 2025 год — в сумме 37,158 миллиарда, в том числе условно утвержденные расходы — в сумме 1,189 миллиарда рублей.

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Татьяна Демина