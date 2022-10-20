В Татарстане мобилизованных граждан освободят от уплаты транспортного налога

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Госсовет Татарстана в первом чтении и в целом принял сегодня на заседании законопроект о внесении изменения в статью 6 Закона Республики Татарстан «О транспортном налоге». Об этом сообщается на сайте парламента республики.

Законопроект предусматривает освобождение мобилизованных граждан от уплаты транспортного налога за 2021 год.

Фото: realnoevremya.ru

Документ разработали в целях государственной поддержки граждан РФ, проживающих на территории Татарстана, мобилизованных на военную службу в Вооруженные Силы.

8 октября на совещании в Доме правительства РТ президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости взять под контроль семью каждого мобилизованного.

Во вторник министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова сообщила, что в Татарстане завершается работа по сбору заявлений на получение единовременной выплаты — 20 тысяч рублей — на несовершеннолетнего ребенка, отец которого призван в ходе частичной мобилизации.

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Татьяна Леухина