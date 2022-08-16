Итоги дня: диверсия в Крыму, новый детский парк в Казани, нападение собаки на детей в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 16 августа:
- В Казани на территории парка Победы планируют создать новый детский парк. Его хотят разместить на участке площадью 13 га — это в два раза больше, чем бывший парк аттракционов «Кырлай», снесенный ради строительства Соборной мечети.
- Новым заместителем председателя по уголовным делам Вахитовского райсуда Казани назначен судья Наиль Камалетдинов — автор приговоров банкиру Роберту Мусину и лидеру бизнес-ассоциации Татарстана Хайдару Халиуллину. О его выдвижении на более высокий пост стало известно в январе 2022-го. Квалифколлегия судей Татарстана поддержала его кандидатуру, однако еще более полугода ушло на проверку документов и согласование кандидата.
- «Татнефть» выплатит полугодовые дивиденды на 76 млрд рублей вопреки пессимистичным прогнозам аналитиков. Компания развеяла сомнения относительно того, что объявленная автоматическая конвертация американских ADR на LSE могла привести к переносу или даже отмене выплат акционерам. Детали — в материале «Реального времени».
- Верховный суд Татарстана отложил на 26 августа решение по жалобам на приговор экс-управляющего региональным отделением Фонда соцстраха Павла Лоханова. Осужденный выступил на заседании с пламенной речью, обвинив суд первой инстанции в том, что 3 месяца судебного следствия и допросов не нашли никакого отражения в приговоре. Его адвокаты также заявили о несоответствии выводов райсуда, установленным в процессе обстоятельствам.
- В Татарстане замедлилась годовая инфляция — в июле она составила 15,23% после 16,2% в июне. Это ниже, чем в целом в Приволжском федеральном округе, но выше, чем в России.
- Подрядчики «Волго-Вятскуправтодора» 3 года строят и чинят мосты через Свиягу и Сулицу на М-7. Из-за этого там образуются многокилометровые пробки. На заторы жалуются дальнобойщики, для которых каждый час в пробке оборачивается финансовыми потерями. Детали — в материале «Реального времени».
- В Казани разгорелся корпоративный конфликт между совладельцами дилерского центра по продаже мотоциклов KTM «ОРДА». Бизнес ведет ООО «ОРДА Казань», арендовавшее помещения бывшей фабрики «Спартак» на ул. Спартаковской, 2, где сейчас идет реконструкция и стройка новых корпусов IT-парка. Подробности — в материале «Реального времени».
- АО «Казанькомпрессормаш» планирует открыть филиал в Санкт-Петербурге. Вопрос рассмотрят на ближайшем заседании совета директоров компании. На повестке также утверждение положения о филиале и назначение его директора.
- Цена газа в Европе в ходе торгов поднялась выше $2 600 за тысячу кубометров впервые с 8 марта. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 618,6 за тысячу кубометров, или 249,65 евро за МВт·ч.
- В Кукморском районе Татарстана на детской площадке бездомная собака напала на двух 11-летних мальчиков и 5-летнюю девочку. У последней множественные рваные скальпированные раны мягких тканей лица, у ребят — раны мягких тканей правого предплечья. Прокуратура начала проверку по данному факту, возбуждено уголовное дело.
- Советский суд Уфы признал виновным музыканта, лидера группы ДДТ Юрия Шевчука в дискредитации ВС России. Ему назначили 50 тысяч рублей штрафа. Протокол об административном правонарушении в отношении музыканта составили 18 мая, после концерта в столице Башкирии.
- В Татарстан поступила первая партия вакцины против гриппа. Врачи рекомендуют пройти процедуру вакцинации до наступления осени, так как этот период считается традиционным сезоном подъема заболеваемости респираторными инфекциями.
- IKEA запустила процесс ликвидации юридического лица «Икеа Дом», которое управляет розничной сетью в России. Решение принял Ingka Holding Europe B.V.
- Ночью в Казани задержали трех подозреваемых в серии «профессиональных» краж из автоматов. Бригада из трех парней 20—24 лет специализировалась на хищении мелочи из уличных аппаратов по розливу питьевой воды. Силовики подозревают, что задержанные причастны к 33 эпизодам подобной противоправной деятельности.
- Великобритания подала заявку на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему над Россией. «Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию», — заявили в Минобороны страны. Ее последствия лежат на Великобритании, предупредили в ведомстве. ВКС России поставили задачу не допустить нарушения воздушного пространства страны.
- Около крымского города Джанкой на складе военного назначения сдетонировали боеприпасы. Как сообщили в Минобороны России, объект пострадал «в результате диверсии». Никто серьезно не пострадал.
Ключевые события 174-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Высокоточным оружием ВКС России в Херсонской области поражен командно-наблюдательный пункт 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады ВСУ и пункт ее временной дислокации у Лозового. Ликвидировано свыше 20 националистов, ранено — до 30 националистов, сообщили в Минобороны России. Огневыми ударами по позициям 72-й мотопехотной бригады ВСУ у Артемовска (ДНР) уничтожено более 50 националистов и шесть единиц военной техники.
- После отступления националистов с занимаемых позиций около Артемовска, союзные силы вскрыли факты прямого нарушения киевским режимом и его «западными спонсорами» требований Женевской конвенции. На позициях, которые покинули подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ, обнаружено более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2 — их после установки в боевое положение невозможно извлечь или обезвредить.
- По данным Минобороны России, за сутки поражено семь пунктов управления, в том числе 14-й механизированной бригады у Соледара. Уничтожены радиолокационная станция обнаружения и наведения целей ПВО в Николаевской области, склад боеприпасов в ДНР и склад горючего в Харьковской области.
- В контрбатарейной борьбе поражены два взвода РСЗО «Град» у Владимировки (ДНР) и Верхнополье Харьковской области. Подавлены три артиллерийских взвода орудий «Гиацинт-Б» и пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях.
- Российскими средствами ПВО за сутки уничтожены два украинских беспилотника. В воздухе сбиты три реактивных снаряда систем залпового огня в районах н. п. Новогнатовка (ДНР), Каменка и Дорошенково Харьковской области.
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Татьяна ДеминаОбществоПроисшествияВластьИнфраструктураБизнесЭкономикаНедвижимость Татарстан
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