«Моих детей лишают нормальной жизни»: осужденный экс-глава ФСС выступил с обвинениями в Верховном суде

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

На 26 августа Верховный суд РТ отложил решение по жалобам на приговор бывшего управляющего регионального отделения Фонда соцстраха Павла Лоханова. Сегодня в апелляционной инстанции прошли прения по делу ВИП-чиновника, передает с заседания журналист «Реального времени».

Напомним, 29 июня Московский райсуд Казани признал бывшего ВИП-чиновника виновным в получении первого транша взятки (2,4 млн рублей от общей суммы в 4 млн) и наказал его 9 годами колонии строгого режима. Приговором установлено, что Лоханов получил деньги от представителя «РСС-Мед» за общее покровительство этой фирме на фоне арбитражного дела по иску Фонда соцстраха к «РСС-Мед» ввиду поставки с нарушениями условий контракта. Иск ФСС выставил на 14 млн рублей, суд снизил его до 100 тысяч.

Сегодня осужденный выступил на заседании пламенной речью, обвинив суд первой инстанции, что три месяца судебного следствия и допросов не нашли никакого отражения в приговоре. «Да, я запросил сумму в 4 миллиона рублей — ввиду сложной жизненной ситуации и возможности закрыть свои долги... Но никакого покровительства, закрывания глаз, в том числе по заключенным контрактам, я ему (Ледянкину, — прим. ред.) не предлагал», — заявил Павел Лоханов по видеоконференцсвязи, сидя в камере СИЗО-2. Картинка в изоляторе была настроена так, что когда он вставал, судьи и другие участники процесса видели на экране лишь туловище...

В новом имидже бывшего главу Камского Устья и отделения ФСС узнать было трудно — черная футболка и бритая наголо голова кардинально изменили его внешность.

По мнению осужденного, гособвинитель и суд выстроили позицию его виновности на противоречивых показаниях Ледянкина и его же домыслах, тогда как объективные доказательства по делу — аудиозаписи разговоров — не содержат никаких обещаний по использованию служебных полномочий в решении вопроса представителя «РСС-Мед» в суде и обещаний в покровительстве по текущим контрактам. Напротив, на записи Лоханов заявляет, что ввиду допущенных фирмой-поставщиком нарушений ей лучше бы в последующем не участвовать в торгах ФСС.



«Моих пятерых детей лишают нормальной жизни, рушится моя жизнь и жизнь моей семьи!» — возмутился Лоханов и сообщил, что пять дней назад его супруга перенесла очередную операцию. Ее тяжкий диагноз на заседании не оглашался, но было отмечено — речь идет о неизлечимом заболевании.

Адвокаты осужденного Вадим Максимов и Павел Мазуренко также заявили о несоответствии выводов райсуда, установленных в процессе обстоятельствам. В их выступлении неоднократно подчеркивалось мнение, что связанный с силовиками бизнесмен-заявитель изначально занимался провокацией. А после того, как достиг цели — передал деньги, не смог объяснить суду, за что именно.

Защитники настаивали — взятки не было, их клиент совершил покушение на мошенничество. И, с учетом признания вины именно в этом преступлении, заслуживает более мягкого наказания.

Прокурор Андрей Андронов просил отказать в апелляционных жалобах, считая их доводы абсурдными. По его мнению, приговор Московского райсуда в отношении Лоханова вынесен на законных основаниях и обоснованно.

Ирина Плотникова