В Татарстан поступила первая партия вакцины против гриппа
В Татарстан поступила первая партия вакцины против гриппа, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Там напомнили, что одновременная вакцинация против гриппа и коронавируса разрешена, а получить прививку можно в поликлинике по месту жительства.
Врачи рекомендуют пройти процедуру вакцинации до наступления осени, так как этот период считается традиционным сезоном подъема заболеваемости респираторными инфекциями.
На прошлой неделе сообщалось, что жители столицы Татарстана могут сделать прививку от коронавируса только вакциной «Спутник V». В наличии оба компонента вакцины.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии