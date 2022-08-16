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В Татарстан поступила первая партия вакцины против гриппа

17:24, 16.08.2022 1
В Татарстан поступила первая партия вакцины против гриппа
Фото: пресс-служба Минздрава Татарстана

В Татарстан поступила первая партия вакцины против гриппа, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Там напомнили, что одновременная вакцинация против гриппа и коронавируса разрешена, а получить прививку можно в поликлинике по месту жительства.

Врачи рекомендуют пройти процедуру вакцинации до наступления осени, так как этот период считается традиционным сезоном подъема заболеваемости респираторными инфекциями.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе сообщалось, что жители столицы Татарстана могут сделать прививку от коронавируса только вакциной «Спутник V». В наличии оба компонента вакцины.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:54
    один год прививка хорошо работала, на другой - болел сильно. не поймешь - эффективна или нет
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