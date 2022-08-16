В Татарстан поступила первая партия вакцины против гриппа

Фото: пресс-служба Минздрава Татарстана

В Татарстан поступила первая партия вакцины против гриппа, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Там напомнили, что одновременная вакцинация против гриппа и коронавируса разрешена, а получить прививку можно в поликлинике по месту жительства.

Врачи рекомендуют пройти процедуру вакцинации до наступления осени, так как этот период считается традиционным сезоном подъема заболеваемости респираторными инфекциями.



Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе сообщалось, что жители столицы Татарстана могут сделать прививку от коронавируса только вакциной «Спутник V». В наличии оба компонента вакцины.



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Маргарита Головатенко