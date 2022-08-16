«Казанькомпрессормаш» планирует открыть филиал в Санкт-Петербурге

Фото: Максим Платонов

АО «Казанькомпрессормаш» планирует открыть филиал в Санкт-Петербурге, выяснило «Реальное время». Вопрос рассмотрят на ближайшем заседании совета директоров компании.

На повестке также утверждение положения о филиале АО «Казанькомпрессормаш» в Санкт-Петербург и назначение его директора. В компании отказались предоставить «Реальному времени» комментарий по этим планам.



Фото: Максим Платонов

В конце июля «Реальное время» выяснило, что сын украинского миллиардера Владимир Лукьяненко стал совладельцем «Казанькомпрессормаша» — ему принадлежат 36,7% акций через «Гидромашсервис».

По слухам, украинский миллиардер Лукьяненко-старший, занимавшийся выпуском промышленных насосов, долго боролся за казанский компрессорный завод, переиграв противника, украинского же бизнесмена Григоришина. Детали — в материале интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина