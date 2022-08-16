В Казани появится новый детский парк площадью в два «Кырлая»

В Казани планируют создать новый детский парк. Его хотят разместить на участке площадью 13 га — это в два раза больше территории бывшего парка «Кырлай», который снесли ради строительства Соборной мечети.

Детский парк расположится на территории парка Победы, сообщает пресс-служба президента Татарстана. Значительную часть нового пространства обустроят для семейного отдыха с прогулочными зонами у воды.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести все необходимые геодезические исследования территории под строительство детского парка. Также он напомнил, что предварительно необходимо провести общественные обсуждения, привлечь к ним необходимо экспертов и специалистов.

Напомним, парк аттракционов «Кырлай» снесли этой весной. В мае там заложили первый камень в основание будущей Соборной мечети Казани. Работы пока не ведутся, хотя победители конкурса на разработку лучшего проекта определены.



Парк Победы предполагался как новая площадка для парка аттракционов. В июле сообщалось, что новое место пока не выбрано.

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Татьяна Демина