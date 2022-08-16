Минобороны России заявило, что причиной детонации боеприпасов в Крыму стала диверсия

В Крыму склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой пострадал в результате диверсии. Об этом сообщили в Минобороны России.

Инцидент произошел утром 16 августа. Ущерб нанесен ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов.

Фото: wikipedia.org (н.п. Джанкой)

В Минобороны России заявили, что серьезно пострадавших нет.

— Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии, — приводит «РИА Новости» заявление ведомства.

На прошлой неделе на западном побережье Крыма прогремели взрывы. В Минобороны России сообщили, что на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. Авиационная техника на аэродроме повреждений не получила.



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Татьяна Леухина