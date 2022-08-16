Посадивший банкира Мусина судья назначен зампредом Вахитовского суда Казани

Новым заместителем председателя по уголовным делам Вахитовского райсуда Казани стал судья Наиль Камалетдинов — автор приговоров банкиру Роберту Мусину и лидеру бизнес-ассоциации Татарстана Хайдару Халиуллину. Сегодня опубликован указ президента России Владимира Путина о его назначении на данную должность.



realnoevremya.ru

О выдвижении Камалетдинова на более высокий пост стало известно в январе 2022-го. Квалифколлегия судей Татарстана поддержала его кандидатуру, однако еще более полугода ушло на проверку документов и согласование кандидата. Для сравнения, тем же указом от 15 августа назначен новый председатель Авиастроительного райсуда Казани Андрей Карпов, которого рекомендовали на эту должность в марте текущего года.

Новых руководителей получили еще два суда республики. Судья Анастасия Борисова заняла пост зампреда в Лениногорске, а Радик Каримов — в Чистополе.