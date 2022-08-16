Подрядчики Илдара Мингазова три года строят и чинят мосты через Свиягу и Сулицу на М-7

«Постановочная конкуренция» гарантирует заказы постоянным подрядчикам «Волго-Вятскуправтодора» вне зависимости от цены, качества и сроков работ?

От деревни Исаково до поворота на Свияжские холмы — на 14 километров — растянулась 7 августа пробка на трассе М-7 под Казанью, причем отнюдь не в час пик и не в рабочий день, а в субботу около полудня. «Это просто вредители!» — охарактеризовал в соцсети уровень организации ремонтных работ на мосту через Свиягу один из возмущенных водителей. «Вредительство» на этом участке дороги продолжается все лето, причина пробок — ремонт моста через Свиягу и дорожные работы в районе деревни Савино. Рассказом о неспешной работе безальтернативных подрядчиков «Волго-Вятскуправтодора» на этом участке трассы «Реальное время» продолжает цикл материалов о дорожных пробках на въездах в Казань.

«Нас мучают за наши деньги»



Желание казанцев провести выходные за Волгой на дачах, экскурсиях или у воды вряд ли кому-то покажется странным. Но все портит дорога, настоявшись в пробках даже после отдыха, люди возвращаются в мегаполис измотанными:

— К нам приехали друзья из другого региона, мы решили свозить их в Свияжск, по пути сделать остановку на берегу, устроить пикничок с ночевкой в нашем заветном месте, — рассказала «Реальному времени» Сария Хазина. — Палатку взяли, запаслись едой… Лучше бы поехали куда-нибудь в другое место или дома сидели, честное слово! В субботу выехали, настоялись в 30-градусную жару в пробке, до Свияжска добрались измотанными. Осмотр достопримечательностей был уже не в радость. Ночевали, как и планировали, у реки. Вроде все наладилось, но на другой день повторилось, мы встали в пробке по дороге в Казань.

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

— Я еще могу понять затор в районе моста, его не объедешь. Но зачем дорожники перекрывают движение на огромном участке и не организуют хоть какую-то дорогу для объезда? Почему они работают в часы пик, когда трафик самый большой? Почему у нас не думают о людях? И еще обидно, что ремонтники мучают нас за наши же деньги: автовладельцы платят в бюджет дорожный налог, бюджет финансирует строительство и ремонт дорог, — посетовала Сария.



Дорога на Татарское Бурнашево, Русское Бурнашево и Куралово из-за создаваемых дорожниками помех на М-7 регулярно вообще мертво стоит. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Но Хазиной и ее гостям еще повезло: дорога на Татарское Бурнашево, Русское Бурнашево и Куралово, где летом живут многие казанские дачники и вместе с местными жителями ежедневно ездят на работу в столицу РТ, из-за создаваемых дорожниками помех на М-7 регулярно вообще мертво стоит — «Яндекс.Пробки» помечают ее даже не темно-бордовым, а черным цветом.

Бессмысленная рекомендация

На заторы на этом участке трассы М-7 жалуются в соцсети дальнобойщики, для которых каждый час в пробке оборачивается финансовыми потерями. Для них особый кошмар, если рейс приходится на выходные. «А завтра дачники еще попрут...» — написал 6 августа в сообществе «Трасса М7 «Волга» водитель Федор Фарисеев.

«На мосту яма образовалась, на скорости проехать не получается. Все притормаживают — вот и пробка», — объяснил коллеге Сергей Гронштейн.



А Вадим Бункевич выложил видео кое-как залатанных ям на мосту через реку Сулицу и дорожных работ в районе деревни Савино, из-за которых плотный поток машин едва ползет от Исаково до поворота на Свияжские холмы в направлении Казани.

«Добрый день. Дорога федерального значения. По всем интересующим вопросам вы можете обратиться в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» по тел.: +7(843) 273-54-08; +7 (843) 273-52-11», — откликнулся прямо в соцсети на эти сообщения российский Минтранс спустя два дня, когда пробка достигла апогея. Зачем чиновники выдали эту рекомендацию, никто не понял: о проблеме уже известно, что мешает чиновникам самим связаться с «Волго-Вятскуправтодором» и дать отмашку устранить причины заторов?

Новые лица…

Как свидетельствуют материалы сайта Госзакупок, многокилометровые пробки на М-7 в районе поворота на Иннополис и деревни Савино обеспечило московское АО «ДиМ» («Дороги и мосты»), которое в этом году стало единственным участником аукциона «Волго-Вятскуправтодора» и получило контракт на дополнительные работы по реконструкции мостового перехода через Свиягу в районе Исаково стоимостью почти полтора миллиарда — 1 486 226 930 рублей, не потеряв даже 930 целковых, на которые по традиции могло бы снизить цену, найдись соперники.

По данным сервиса «СПАРК», АО «ДиМ» с 2019 по 2022 гг. по трем госконтрактам с «Волго-Вятскуправтодором» на ремонте и реконструкции этого участка трассы М-7 заработало 20,114 млрд рублей.

В 2021 году движение по новому мосту через Свиягу было открыто. Фото: Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В 2019 году компания в единственном числе заявилась на тендер на право реконструкции мостового перехода через реку Свияга на 757-м км автомобильной дороги М-7 стоимостью 4,71 млрд и получила его. Мост строил чебоксарский филиал «ДиМ» — «Мостоотряд-41». За ненадлежащее исполнение обязательств по этому контракту на АО «ДиМ» трижды накладывали штрафы — каждый раз по 100 тыс. рублей, москвичи их выплатили.



В 2021 году движение по новому мосту через Свиягу было открыто. Замначальника отдела дорожных сооружений «Волго-Вятскуправдора» Рамиль Айнетдинов тогда говорил, что строительство нового моста вкупе с реконструкцией старого резко увеличат пропускную способность дороги, по которой в 2019 году за сутки проезжало порядка 20 тыс. автомобилей.

Сдачей нового моста закончилась реализация первой очереди этого проекта. Вторая же, как сообщали тогда журналистам в «Волго-Вятскуправтодоре», предусматривала восстановление старого, построенного в 1996 году моста. Работы второй очереди должны будут завершить в 2023 году.

В 2021 году АО «ДиМ» получило подряд на 14 млрд рублей на строительство моста через реку Сура на 582-м километре трассы. А в 2022-м — право провести дополнительные работы на 1,486 млрд на мосту через Свиягу, который строила в 2019-м. Конкуренты на оба эти конкурса не заявлялись, но, справедливости ради, надо отметить, что в отличие от других поставщиков «Волго-Вятскуправтодора», АО «ДиМ», специализирующее на строительстве именно мостов, работало лишь на трех упомянутых выше объектах и иных деловых связей с ведомством Илдара Мингазова не имело.



Свою лепту в ухудшение дорожной ситуации на этом участке М-7 вложил и постоянный подрядчик «Волго-Вятскуправтодора» — ОАО «Каздорстрой». Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

И старые знакомые

Но свою лепту в ухудшение дорожной ситуации на этом участке М-7 вложил и постоянный подрядчик «Волго-Вятскуправтодора» — ОАО «Каздорстрой». Тот самый, что «организовал» пробки на М-7 в районе Киндерей, Дербышек, Мусульманского кладбища и на направлении Богородское — Мамадышский тракт.



Госконтракт стоимостью 3,003 млрд рублей на работы на участке от 761 до 771 км трассы М7 — от поворота на татарское Бурнашево до поворота на Свияжские холмы — достался этой компании по итогам аукциона, на котором начальная цена была снижена на баснословно скромную сумму — 770 рублей. Название компании, исполнившей роль соперника «Каздорстроя», в документах закупки не раскрывается.

«Постановочная конкуренция»

Копеечное снижение начальной цены в конкурсах на многомиллиардные контракты «Волго-Вятскуправтодора» у несведущего в тонкостях конкурентной политики человека вызывает сомнение: а не является ли такое формальное снижение результатом сговора подрядчиков, заранее поделивших объекты закупки?

В качестве эксперта в этом вопросе «Реальное время» выбрало гендиректора АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» Якова Геллера. Из его пояснений следует, что «сговор» диктует объективная ситуация:

— Такое снижение цены не должно удивлять, это секрет Полишинеля. Дело в том, что строительство и ремонт дорог — это неконкурентная процедура. Чтобы строить и ремонтировать дороги, нужно иметь свой асфальтобетонный завод. Можно привезти откуда-нибудь щебень или песок, но асфальт привезти издалека нельзя. То есть первое и второе — конкурентно, а асфальтобетон — нет. Завод — стационарное сооружение, он стоит в каком-то районе. И в том районе, где он стоит, дороги будет строить и ремонтировать его владелец.

Однако, судя по тому, что у «Волго-Вятскуправтодора» не один «придворный поставщик», а несколько, в Татарстане доступ к асфальтобетону имеет не только «Каздорстрой», а несколько предприятий. Только вот конкуренции между ними все равно не наблюдается, если снижение цены в ходе конкурсов не превышает тысячи рублей.



— Есть такой термин — «постановочная конкуренция», — пояснил Яков Геллер. — Это некрасиво, неприлично — закупать у единственного поставщика. Надо закупать на конкурентных торгах. Чтобы это обеспечить, используется постановочная конкуренция: заявляется известный исполнитель.

— А вообще, возможно при таких исходных условиях обеспечить реальную конкуренцию? — уточнило «Реальное время».

— Можно, конечно. Например, можно разделить лот на части: одна компания при строительстве или ремонте дороги будет поставлять и укладывать песок, вторая — щебень, третья — асфальтобетон. Но этого никто не будет делать, сейчас стараются взять в одни руки все — от проекта до воплощения. Заказчик может указать минимальный шаг торгов — например, 1 процент от начальной стоимости заказа. Но этого, как правило, никто не делает. Заказчику не до этого — для него важно, чтобы дорога была построена в срок, к определенной дате.

Работы ведут не в ночное время суток, а в светлое, когда трафик выше и создается больше неудобств. Фото: Максим Платонов

Продолжение следует

«Реальное время направило запросы гендиректору ОАО «Каздорстрой» Александру Орехову и гендиректору АО «ДиМ» Владимиру Власову. Мы поинтересовались, каков на сегодня процент выполнения работ на участках М-7 от Исакова до поворота на Свияжские холмы, в связи с чем работы проводится в течение столь длительного времени, почему их ведут не в ночное время суток, а в светлое, когда трафик выше и создается больше неудобств, и реально ли сократить сроки работ при наличии дополнительного количества техники и работников на участках.

Также мы попросили указать, почему эти компании не построили хотя бы временные грунтовые дороги для организации объезда узких мест для того, чтобы частично компенсировать неудобства водителям.

По получении ответы будут опубликованы. А в ведомстве Илдара Мингазова, напомним, считают, что необходимости в организации объезда участков ремонта нет — дескать, по данным ежедневного мониторинга, обстановка на ремонтируемой дороге удовлетворительная. В «Волго-Вятскуправтодоре» также сообщили, что в 2022 году в Татарстане капитально отремонтируют лишь «5 км трассы», из чего следует, что лето 2023-го на дорогах будет жарким вне зависимости от погоды.