Падение продаж рассорило владельцев дилерского центра КТМ в Казани

Фото: «Яндекс.Карты»

Два мотосалона под крышей фабрики «Спартак»

Как стало известно «Реальному времени», в Казани разгорелся корпоративный конфликт между совладельцами дилерского центра по продаже мотоциклов KTM «ОРДА». Бизнес ведет ООО «ОРДА Казань», арендовавшее помещения бывшей фабрики «Спартак» на ул. Спартаковской, 2, где сейчас идет реконструкция и стройка новых корпусов IT-парка.

Компанию «ОРДА Казань» создали в январе 2021 года и владеют ею в равных долях казанские бизнесмены Павел Королев (через его фирму «Азимут») и Динара Сабирова. В марте прошлого года фирма заключила с АО «Автодом» — эксклюзивным дистрибьютором мотоциклов KTM в России, дилерское соглашение и стала первым официальным дилером австрийских мотоциклов KTM в Приволжском округе. Тогда же и был открыт дилерский центр «ORDA KTM», помещение под который было взято в субаренду у аффилированной фирмы — ООО «ОРДА», созданной в ноябре 2018 года тем же составом собственников.

В марте 2021 года АВТОDOM и Группа компаний «ОРДА» подписали соглашение, в рамках которого KTM ОРДА стал первым официальным дилером австрийских мотоциклов KTM в ПФО. Фото: avtodom.ru

На тот момент «ОРДА» занимала два помещения на территории бывшей фабрики, в одном из которых располагался официальный дилерский центр по продаже мотоциклов «Урал» на территории Поволжья. Как писало «Реальное время», в 2019 году он стал четвертым по счету, открытым Ирбитским мотоциклетным заводом в России. Фирма «ОРДА» в апреле 2020 года заключила договор с ОАО «Обувная фабрика «Спартак» на аренду двух помещений под продажу и техническое обслуживание мотоциклов. В помещении №1 площадью 251,8 кв. м в здании бывшего заводоуправления был произведен ремонт и заработал мотосалон официального дилера BMW Motorrad в Казани — ООО «ОРДА». В помещении №2 площадью 159,8 кв. м, расположенном на первом этаже здания производственного корпуса фабрики, располагались салон продаж мотоциклов «ИМЗ-Урал» и ремонтная зона.



В начале 2021 года в рамках реализации бизнес-проекта дилерского центра «КТМ ОРДА» участниками ООО «ОРДА» было решено создать ООО «ОРДА Казань» и передать ему отремонтированный за счет фирмы «ОРДА» торговый зал в помещении №2 для переоборудования под стандарты продаж марки КТМ. ООО «ОРДА» уведомило конкурсного управляющего о передаче части площадей в субаренду.

В помещении №1 работает мотосалон официального дилера BMW Motorrad в г. Казани — ООО «ОРДА». Фото: Яндекс. Дзен

В апреле 2021 года фирма Павла Королева отремонтировала помещение под будущий мотосалон согласно требованиям австрийского мотопроизводителя, закупила торговое и сервисное оборудование. В целом сумма затрат на открытие и оборудование дилерского центра составила порядка 3 млн рублей. Владельцы двух салонов договорились, что понесут эти затраты на равных, вложив по 1,5 млн рублей. По факту же практически вся финансовая нагрузка легла на второго участника — ООО «Азимут», со своей стороны Сабирова внесла лишь шестую часть от всех затрат, из которых 5 тыс. рублей стали оплатой уставного капитала ООО «ОРДА Казань».

С учетом того, что предпринимательница не была готова выполнить обязательства по прямому финансированию закупки мотоциклов, АО «Автодом» предложило ей воспользоваться своим коммерческим кредитом на сумму в 10 млн рублей, выдав его под гарантии «Ак Барс» Банка. По банковским условиям, ООО «ОРДА Казань» должно обеспечить возврат полученной ранее ООО «ОРДА» другой банковской гарантии, полученной в июне 2020 года. Динара Сабирова и ее супруг Руслан Сабиров предоставили свои личные поручительства по соглашению. Однако буквально через месяц Сабирова как гендиректор «ОРДы» отказалась вернуть данную ей банковскую гарантию. При этом сумма штрафов для ООО «ОРДА Казань» за невыполнение условия по возврату составляла 2 млн руб., а также не освобождала от исполнения условий по возврату банковской гарантии ООО «ОРДА» банку.

Поскольку предпринимательница не была готова профинансировать закупку мотоциклов, АО «Автодом» предложило ей воспользоваться своим кредитом. Фото: yandex.ru

Провал торговли и конфликт с совладелицей фирмы

Спрос на товары КТМ среди любителей погонять на мотоциклах оказался не столь высоким, не повысила продажи и деятельность Павла Королева как управляющего дилерским центром. Так что АО «Автодом» вынуждено было расторгнуть соглашение с татарстанским дилером. Согласно ему, «ОРДА Казань» получила исключительное право сбыта и обслуживания товаров под брендом КТМ на всей территории Приволжского федерального округа при условии строгого соблюдения казанской фирмой условий дилерского соглашения и выполнения согласованного плана продаж на каждый календарный год. За год Королев должен был продать 50 австрийских мотоциклов на сумму почти в 40 млн рублей. Однако поставленные перед центром задачи решены не были, ООО «ОРДА Казань» лишилось исключительного права сбыта и обслуживания товаров КТМ на территории ПФО, а позже из-за ряда нарушений АО «Автодом» в одностороннем порядке расторгло дилерское соглашение.

В то же время у Королева начались сложности во взаимодействии с совладелицей салона Динарой Сабировой. На фоне развивающегося корпоративного конфликта она через ООО «ОРДА» начала дополнительно оказывать давление на фирму «ОРДА Казань», требуя обеспечить финансовые выплаты за аренду помещений, отданных под продажи мотоциклов КТМ, занимаемых другим дилерским центром ИМЗ — «Урал». При этом договор субаренды Сабирова не подписывала: конкурсный управляющий — ОАО «Обувная фабрика «Спартак» — не дал согласия. Предпринимательница не переставала настаивать на оплате субарендных платежей.

Тогда на внеочередном общем собрании участников Павел Королев предложил внести вклады в имущество общества — по 5 млн рублей от каждого, или же заключить договор займа на 10 млн рублей. Сабирова отказалась от этих предложений. Управляющий мотосалоном Королев в результате был вынужден сменить стратегию продаж: покупатель мог получить мотоцикл лишь после внесения 100%-ного аванса. Полученные же средства шли на выкуп ранее отгруженных мотоциклов и на выплату банковской гарантии. Такая схема позволила ООО «ОРДА Казань» вернуть ее в «Ак Барс» Банк и избежать штрафа в 2 млн рублей.

Фото: yandex.ru

Однако в ноябре 2021 года по поручению Динары Сабировой доступ сотрудников и представителей ООО «ОРДА Казань» в дилерский центр внезапно был ограничен, а само помещение опечатала «Республиканская имущественная казна» (ГБУ «РИК»). Об этих мерах сотрудникам дилерского центра заранее не сообщили, так что за закрытыми дверьми салона осталось все имущество «ОРДА Казань», в том числе и уже выкупленный фирмой «Альтрон» мотоцикл КТМ 1290 Super Adventure S. Таким образом, 15 ноября 2021 года ДЦ был вынужден прекратить свою работу.

Павел Королев пытался договориться с госучреждением, опечатавшим помещение, чтобы в кратчайшие сроки вывезти все имущество, к тому же в здании не работала система пожаротушения, происходят отключения электроэнергии, а территория никем не охраняется. Возражений на предложение о передаче имущества Королев не получил, но с оговоркой, что пройти она должна только с участием представителей ООО «ОРДА». Сабировой заранее сообщили, что вскрытие помещения назначено на 30 ноября. В час икс в дилерский центр «ORDA KTM» прибыли представители «ОРДА Казань» и собственника здания ГБУ «РИК», однако ни Динара Сабирова , ни представители ее фирмы «ОРДА» так и не явились. Свои действия по фактической блокировке деятельности мотосалона она мотивировала тем, что «ОРДА Казань» задолжала ей стоимость аренды помещения на сумму около 712 тыс. рублей.

Тогда Королев, желая как можно скорее возобновить работу дилерского центра, провел собственные расчеты исходя из фактически занимаемой площади (без учета площади мотосалона «Урал», принадлежащего ООО «ОРДА») и через пару недель перечислил в адрес фирмы Сабировой плату за субаренду за весь период фактического нахождения там салона «ORDA KTM». Причем сумма оказалась в два раза меньше, чем заявила предпринимательница.

Королев снова созвал внеочередное общее собрание участников ООО «ОРДА Казань», в повестке которого был единственный вопрос: «О ликвидации общества и назначении ликвидатора». Сабирова на него не явилась. А в апреле текущего года годовое общее собрание проводила уже ее фирма «ОРДА», в повестке были вопросы «об одобрении сделки (сделок) по продаже имущества ООО «ОРДА Казань» и «О ликвидации ООО «ОРДА Казань». Решения по ним приняты не были. Что интересно, Сабирова также голосовала против, хотя Павел Королев предложил ей продать все имущество и оборудование дилерского центра КТМ новому дилеру австрийского производителя.

«За счет интересов другого участника разрешить внутрикорпоративный конфликт»

Конфликт между двумя бизнесменами дошел до Арбитражного суда. В своем исковом заявлении управляющий ДЦ КТМ Павел Королев обвинил Динару Сабирову в недобросовестных действиях, которые привели «к невозможности сохранения финансирования из внешних источников за счет утраты банковской гарантии, потере помещения дилерского центра и, как следствие, расторжению договора с АО «Автодом» и невозможности продолжения дальнейшей деятельности ООО «ОРДА Казань». Также он отметил, что, «стремясь захватить корпоративный контроль и самостоятельно возглавить общество, участник блокирует решения, направленные на обеспечение нормального функционирования общества, и не участвует в его финансировании», и потребовал от суда исключить Динару Сабирову из состава участников ООО «ОРДА Казань».

Однако суд, изучив все материалы дела, отказал управляющему мотоциклетного салона КТМ в удовлетворении иска, не найдя для этого правовых оснований, а доказательств того, что ответчик грубо нарушает свои обязанности участника общества либо своими действиями или бездействием делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет, истец не представил. Также суд пришел к выводу, что действительной причиной обращения Павла Королева в суд стало банальное желание за счет интересов другого участника разрешить внутрикорпоративный конфликт, а не действия Сабировой по причинению вреда совместной фирме.

Фото: Максим Платонов

При этом совместная деятельность с фирмой «ОРДА Казань» на территории принадлежащих ООО «ОРДА» на праве аренды помещений никогда не велась. Осенью прошлого года имущество обувной фабрики «Спартак» было выставлено на торги в рамках процедуры банкротства, а собственником помещений стала республика. Ее права и обязанности осуществляло ГБУ «Республиканская имущественная казна». В порядке правопреемства с ООО «ОРДА» было подписано дополнительное соглашение к договору аренды.

После того как было принято решение о том, что на территории бывшей фабрики будет создан IT-парк, РИК уведомила арендаторов о необходимости в срок до 15 октября 2021 года освободить занимаемые помещения. Однако Сабирова всячески пыталась продлить или перезаключить договор аренды. Чтобы сохранить имущество мотосалонов в ходе работ по демонтажу внутренних конструкций здания, РИК опечатала помещение №2. Все находившиеся там мотоциклы и оборудование поместили в неотапливаемое помещение в салоне «ОРДА КТМ».

Известно, что договор аренды на указанное помещение ООО «ОРДА Казань» не заключило, уплата арендных платежей не осуществлялась, управляющий (Павел Королев) также не обеспечил охрану имущества. 16 декабря представители ООО «ОРДА Казань» вывезли мотоциклы и часть имущества из помещения «ОРДА КТМ», а 21 января уже неизвестные лица вывезли остальное имущество — мебель и оборудование, без составления описи и без фотофиксации. На данный момент Динаре Сабировой неизвестно местонахождение и судьба имущества ООО «ОРДА Казань».

Ангелина Панченко