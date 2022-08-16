В Татарстане замедлилась годовая инфляция

Фото: Ринат Назметдинов

Годовая инфляция в Татарстане замедлилась — в июле она составила 15,23% после 16,2% в июне. Это ниже, чем в целом в Приволжском федеральном округе (15,54%), но выше, чем в России (15,1%).

— На динамику цен в республике в основном продолжало влиять увеличение предложения ряда товаров, — сообщает отделение Банка России — Национальный банк по Татарстану.

Годовой прирост цен на продукты питания в июле замедлился до 19,02% после 19,93% в предыдущем месяце. Эксперты связывают это с расширением предложения некоторых овощей и фруктов в связи с наращиванием их поставок из-за границы. Так, в Татарстане замедлился рост цен на апельсины, бананы, груши, а также сахар и молоко. Подешевели в республике виноград, картофель и капуста.

Фото: cbr.ru

На непродовольственные товары в июле годовой темп прироста цен снизился до 14,64% после 17,04% в июне. Это объясняется увеличением предложения некоторых товаров и снижением спроса после ажиотажа весной. Замедлилось подорожание мебели, электроники и бытовой техники, а также машин.



Годовой темп прироста цен в сфере услуг в Татарстане ускорился до 11,35% после 10,08% в июне. Основной причиной такой динамики стало увеличение тарифов на коммунальные услуги, в том числе на водоотведение, водоснабжение и отопление. Также сказалось уменьшение направлений, доступных для путешествий за пределами страны — выросли цены на отдых в Турции. Кроме того, выросла стоимость услуг связи.

Фото: cbr.ru

Напомним, в июне годовая инфляция в Татарстане составила 16,2% после 18,01% в мае. Она оказалась ниже, чем в ПФО (16,49%), но выше, чем в целом в России (15,9%).

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Татьяна Демина