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IKEA ликвидирует дочернюю компанию в России

12:36, 16.08.2022 1
IKEA ликвидирует дочернюю компанию в России
Фото: realnoevremya.ru (архив)

IKEA запустила процесс ликвидации юридического лица «Икеа Дом», которое управляет розничной сетью в России. Информация появилась в базе «СПАРК».

Решение о ликвидации ООО «Икеа Дом» принял Ingka Holding Europe B.V. Эта компания — холдинговая структура IKEA.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера IKEA объявила о завершении распродажи товаров в России. Магазины закроются и будут работать только на выдачу оформленных заказов, а также на возврат и обмен товаров. Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, обработают, выдадут или доставят в течение августа и сентября в согласованное при заказе время.

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Татьяна Леухина
БизнесУслугиРозничная торговляОбщество

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