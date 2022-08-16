IKEA ликвидирует дочернюю компанию в России
IKEA запустила процесс ликвидации юридического лица «Икеа Дом», которое управляет розничной сетью в России. Информация появилась в базе «СПАРК».
Решение о ликвидации ООО «Икеа Дом» принял Ingka Holding Europe B.V. Эта компания — холдинговая структура IKEA.
Вчера IKEA объявила о завершении распродажи товаров в России. Магазины закроются и будут работать только на выдачу оформленных заказов, а также на возврат и обмен товаров. Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, обработают, выдадут или доставят в течение августа и сентября в согласованное при заказе время.
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