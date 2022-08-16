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УВД: в Казани задержаны взломщики 33 автоматов по продаже воды

17:08, 16.08.2022 1
УВД: в Казани задержаны взломщики 33 автоматов по продаже воды
Фото: УВД Казани

Трех подозреваемых в серии «профессиональных» краж из автоматов задержали сегодня ночью в Казани оперативники угрозыска МВД Татарстана и отдела полиции «Ямашевский». Бригада из трех парней 20—24 лет специализировалась на хищении мелочи из уличных аппаратов по розливу питьевой воды, сообщили «Реальному времени» в УВД Казани.

Группу поймали на горячем — при взломе очередного автомата в поселке Дербышки.

В полиции полагают — задержанные причастны к 33 эпизодам подобной противоправной деятельности. Действовали однотипно — вскрывали двери терминалов гвоздодером и забирали всю наличность — от 2 до 9 тысяч рублей. Общий размер ущерба устанавливается.

Решается вопрос об аресте фигурантов.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:18
    Эти автоматы изжили себя
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