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Суд в Уфе оштрафовал музыканта Юрия Шевчука за дискредитацию ВС России

12:48, 16.08.2022
Суд в Уфе оштрафовал музыканта Юрия Шевчука за дискредитацию ВС России
Фото: скриншот youtube.com

Советский суд Уфы признал виновным музыканта, лидера группы ДДТ Юрия Шевчука в дискредитации ВС России. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Протокол об административном правонарушении в отношении музыканта составили 18 мая, после концерта в Уфе.

Фото: realnoevremya.ru

Адвокат Юрия Шевчука Александр Передрук намерен обжаловать решение в вышестоящей инстанции. Сам музыкант не участвовал в судебном заседании, передает «РИА Новости».

В начале августа жителя Казани оштрафовали за надпись на его куртке — на ней были написаны слова из песни исполнителя Джона Леннона. Мужчине назначили штраф в 15 тысяч рублей за дискредитацию Российской армии.

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьПроисшествия Башкортостан

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