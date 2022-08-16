Суд в Уфе оштрафовал музыканта Юрия Шевчука за дискредитацию ВС России
Советский суд Уфы признал виновным музыканта, лидера группы ДДТ Юрия Шевчука в дискредитации ВС России. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.
Протокол об административном правонарушении в отношении музыканта составили 18 мая, после концерта в Уфе.
Адвокат Юрия Шевчука Александр Передрук намерен обжаловать решение в вышестоящей инстанции. Сам музыкант не участвовал в судебном заседании, передает «РИА Новости».
В начале августа жителя Казани оштрафовали за надпись на его куртке — на ней были написаны слова из песни исполнителя Джона Леннона. Мужчине назначили штраф в 15 тысяч рублей за дискредитацию Российской армии.
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