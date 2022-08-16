В Татарстане после нападения бродячей собаки на детей возбудили уголовное дело
В Татарстане после нападения бродячей собаки на детей возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц Кукморского района, а еще иных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных, по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.
Собака напала на двух 11-летних мальчиков и 5-летнюю девочку на детской площадке. Сейчас напавшая на детей собака отловлена специализированными службами.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела установят конкретные должностные лица, ответственные за отлов и изоляцию бродячих животных.
По факту нападения бродячей собаки на троих детей начала проверку прокуратура Кукморского района Татарстана.
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