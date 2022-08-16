Прокуратура Кукморского района начала проверку по факту нападения бездомной собаки на детей

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Кукморского района Татарстана начала проверку по факту нападения бродячей собаки на троих детей. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Инциденты произошли накануне на детской игровой площадке на улице Строительной в поселке Жилой Рудник. В результате пятилетнюю девочку госпитализировали в хирургическое отделение Кукморской ЦРБ, а двух 11-летних мальчиков после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Фото: прокуратура Татарстана

По данным прокуратуры, у девочки множественные рваные скальпированные раны мягких тканей лица, у ребят — раны мягких тканей правого предплечья.

По факту случившегося следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» (ч. 1 статьи 293 УК РФ). Расследование взяли на контроль в районной прокуратуре.

На место происшествия выезжал прокурор района Антон Чураков. Надзорное ведомство проверит деятельность организации, занимающейся отловом безнадзорных животных, и даст оценку работе органов местного самоуправления в указанной сфере. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

В мае в Татарстане возбудили уголовное дело по факту нападения бродячей собаки на 5-летнюю девочку в Лаишевском районе. На момент нападения животного ребенок находился с мамой. Собака прокусила девочке ягодицу до мяса.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина