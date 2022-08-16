Цена газа в Европе превысила $2600 за тысячу кубометров впервые с начала марта

Цена газа в Европе в ходе торгов во вторник поднялась выше $2 600 за тысячу кубометров впервые с 8 марта, согласно данным на лондонской бирже ICE.



Так, общий рост цены на газ — выше 13% с начала дня. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 618,6 за тысячу кубометров, или 249,65 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

«Газпром» ранее допускал, что цены на газ в Европе могут подняться выше рекордных $4 000 за тысячу кубометров этой зимой, сообщает ТАСС.

В июле цена газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубометров — тогда цены выросли на 20%.



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Маргарита Головатенко