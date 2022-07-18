Итоги дня: H&M покидает Россию, пропаганду нетрадиционных отношений запретят, Путин недоволен уровнем бедности
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 18 июля:
- Шведский ретейлер Hennes&Mauritz (H&M), «учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее», объявил о решении покинуть Россию — он приостановил работу в стране после начала спецоперации на Украине. Перед уходом сеть устроит распродажу. Купить вещи в магазинах россияне смогут уже в августе.
- В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение запрета на «действия, направленные на популяризацию отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений». Авторы законопроекта считают, что их пропаганда несет опасность для развития российского общества.
- Основная цель российских властей — снижение бедности. По итогам прошлого года уровень бедности снизился до 11%, но темпы и скорость этого недостаточны, заявил президент России Владимир Путин.
- Глава государства оценил результаты проектов, за которые ответственна госкорпорация «Ростех», как «скромные». Речь идет о проекте создания сетей 5G, развитии производства оборудования для широкого внедрения интернета вещей и так далее. «Коллеги сейчас будут говорить: финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую сам факт того, что происходит», — заявил Владимир Путин.
- Кабмин Татарстана намерен утвердить минимальный потребительский бюджет во втором квартале 2022 года в 21,3 тысячи рублей. Это на 9% выше, чем за первые 3 месяца этого года. В первом квартале он составлял 19 424 рубля.
- В Набережных Челнах 23 предприятия перешли на неполную рабочую неделю. Еще восемь находятся в простое. Почти 20 организаций организовали временное трудоустройство для 6,9 тысячи человек. На поддержку этих мероприятий выделили 392,8 миллиона рублей.
- Приволжский районный суд Казани прекратил производство по делу о наложении ареста на денежные средства, принадлежащие Алексею Семину. Постановление стороной обвинения может быть обжаловано в Верховном суде Татарстана.
- Назначен новый начальник управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития челнинского исполкома. Им стал заместитель руководителя этого подразделения Алексей Лашин.
- Одну из самых известных купеческих усадеб Чистополя — Полякова и Логутовых — включат в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. На сегодняшний день двухэтажный жилой дом и одноэтажный флигель находятся в ветхом состоянии и не используются. Детали — в материале «Реального времени».
- Из Казани начали уезжать беженцы, прибывшие сюда с началом спецоперации на Украине. Часть из приехавших стремятся вернуться в родные места или найти в России другое место, либо воссоединиться с родственниками в других регионах. Подробнее о разочарованиях, безрассудных решениях и принципах, на которых строится помощь беженцам со стороны волонтеров движения «Душа России» — в материале «Реального времени».
- По состоянию на 1 июня общий рейтинг Татарстана по всем национальным проектам составил 99,45%. Это первое место среди российских регионов.
- В Татарстане на этой неделе ожидается теплая погода, синоптики прогнозируют до +25 градусов. Вместе с этим ожидаются грозы, сильные дожди и ветер, ливни и град. На вечер 18 июля и завтрашний день в республике объявлено штормовое предупреждение.
- Исполком Казани по решению суда должен принять в муниципальную собственность канализационный коллектор протяженностью более 1 тысячи метров на улицах Технической, 23а и Крутовской, 1. Этого добивался бизнес-парк «Искож». Подробности — в материале «Реального времени».
- Прокурором Тетюшского района Татарстана назначена старший советник юстиции Оксана Шуста. На этом посту она сменила Ильдара Гайнуллина, который возглавил прокуратуру Балтасинского района. С 2017 года Оксана Шуста руководила прокуратурой Агрызского района.
- Экс-председатель правления «Интехбанка» Марсель Зарипов не оплачивает свою задолженность уже 6 лет. В 2016 году судом вынесено постановление об оплате по исполнительному документу почти 27,2 тысячи рублей.
- В Казани возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» после гибели рабочего на стройке. Инцидент произошел утром 15 июля на улице Окольной — мужчина на втором этаже строящегося дома должен был принять с подъемного крана короб с арматурой. Одна из строп отцепилась от груза, и он упал на работника. Он умер по дороге в больницу. Прокуратура организовала проверку.
- В Татарстане за первые 6 месяцев 2022 года ввели в эксплуатацию более 1,91 миллиона кв. метров жилья. Из них почти 594,5 тыс. «квадратов» — в Казани.
- Правительство расширило территорию ОЭЗ «Иннополис» за счет земельного участка площадью 1,38 га в Советском районе Казани. Там построят IT-центр, где разместятся три компании-резидента, разрабатывающие решения по защите информации и замещению зарубежного софта.
- По данным на конец июня, стоимость чистых активов ПАО «КАМАЗ» превысила 71,8 миллиарда рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
Ключевые события 145-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Министр обороны России Сергей Шойгу дал указание командующему группировкой «Восток» генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности ВСУ. Ими обстреливаются жилые кварталы Донбасса и намеренно поджигаются поля с пшеницей и хранилища с зерновыми.
- Минобороны России сообщило о поражении пункта временной дислокации наемников так называемого украинского «иностранного легиона» в Константиновке (ДНР). Уничтожено до 250 боевиков из зарубежья, 12 спецавтомобилей и семь единиц бронетехники.
- ВС России нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования удар по пункту временной дислокации батальона 118-й бригады теробороны ВСУ в Черкасской области. В результате уничтожено до 60 националистов, две боевые машины РСЗО и четыре артиллерийских орудия, доложили в Минобороны.
- Около железнодорожной станции Удачное (ДНР) ударом по месту разгрузки эшелонов с военной техникой ликвидировано свыше десяти установок РСЗО «Град» ВСУ и восемь единиц бронетанковой техники. За сутки сбиты шесть украинских беспилотников и перехвачены два снаряда РСЗО «Ураган».
- В ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские батареи РСЗО «Ураган», три взвода РСЗО «Град», 14 артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30. Реактивной артиллерии нанесен удар по полевому аэродрому ВСУ — уничтожено два вертолета Ми-8, еще два значительно повреждены.
- Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что Северск взят под контроль силами Луганской Народной Республики. Город находится в 30 км западней Лисичанска, который уже освобожден. В ближайшее время под контроль планируется взять Соледар.
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Татьяна ДеминаОбществоВласть Татарстан
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