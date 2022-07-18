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В Татарстане минимальный потребительский бюджет может вырасти на 9%

10:53, 18.07.2022
В Татарстане минимальный потребительский бюджет может вырасти на 9%
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане минимальный потребительский бюджет во втором квартале 2022 года составит 21,3 тысячи рублей. Проект постановление подготовил Минтруд республики.

Величина минимального потребительского бюджета в первом квартале 2022 года составила 19 424 рубля. Таким образом, во втором квартале минимальный потребительский бюджет увеличится на 1,8 тысячи рублей, или 9,6%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане с 1 июня текущего года повысили прожиточный минимум. Согласно документу, величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составит 11 832 рубля, для трудоспособного населения — 12 896 рублей, пенсионеров — 10 175 рублей, детей — 11 476 рублей.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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