Путин назвал темпы снижения бедности в России недостаточными

Основная цель российских властей — снижение бедности. По итогам прошлого года уровень бедности снизился до 11%, но темпы и скорость этого недостаточны, заявил президент России Владимир Путин.

— Одна из наших основных национальных целей, мы все время об этом говорим — это улучшение материального положения наших граждан, увеличение их доходов, особенно тех граждан, которые живут, мягко говоря, скромно. То есть основная цель — это снижение бедности, — приводит «РИА Новости» его слова.

В марте Росстат сообщал, что по итогам прошлого года у 16,1 млн россиян доходы были ниже границы бедности, что составило 11% населения страны. Тогда сообщалось, что количество россиян с доходами ниже границы бедности в IV квартале 2021 года снизилось на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. На это повлиял рост среднедушевых номинальных денежных доходов населения, который составил 9,7%.



Татьяна Леухина