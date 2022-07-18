Татарстан возглавил рейтинг регионов России по нацпроектам

Фото: Максим Платонов

Татарстан стал лидером общего рейтинга регионов России по всем национальным проектам — по состоянию на 1 июня он составил 99,45, сообщил заместитель министра экономики республики Айрат Шамсиев.



По итогам первого полугодия Татарстан достиг целевых значений показателей региональных продуктов. На этот год в республике ставили цель достигнуть целевых значений 164 показателей. Согласно сформированным министерствами отчетам, 79 показателей исполняются с перевыполнением помесячного плана, а по 85 показателям достигнуты квартальные значения, сообщил он.

Задача на третий квартал 2022 года — наращивание темпов реализации всех запланированных мероприятий в полном объеме. Сейчас в Татарстане реализуют 48 региональных проектов по 12 национальным проектам, сообщили в Минэкономики республики.

В Татарстане выполнение работ по строительству образовательных объектов в рамках нацпроектов и госпрограмм достигло 70%. В июне регион оказался одним из регионов-лидеров в Приволжском федеральном округе по реализации национального проекта «Производительность труда».

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Маргарита Головатенко