Шойгу приказал поражать в приоритетном порядке ракетные и артиллерийские средства большой дальности ВСУ

Фото: Максим Платонов

Министр обороны России Сергей Шойгу дал указание командующему группировки «Восток» генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности ВСУ. Ими обстреливаются жилые кварталы Донбасса и намеренно поджигаются поля с пшеницей и хранилища с зерновыми, обратил внимание он.

Указание дано в связи с усилением ударных возможностей «Востока», сообщили в Министерстве обороны России. Командующий группировки доложил Сергею Шойгу об обстановке и выполнении поставленных боевых задач.

На прошлой неделе Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск «Юг» и «Центр», выполняющие задачи специальной военной операции на Украине. Он дал указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях, чтобы ВСУ не могли наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям Донбасса.



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Татьяна Демина