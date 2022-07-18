Бизнес-парк «Искож» добился в суде передачи коллектора исполкому Казани

В 2019 году на коллекторе случился провал — за это с компании требовали почти миллион рублей

Исполком Казани по решению суда должен принять в муниципальную собственность канализационный коллектор протяженностью 1 026 метров на улицах Технической, д. 23а и Крутовской, д. 1 — этого добивался бизнес-парк «Искож», выяснило «Реальное время».

Напомним, 15 октября 2019 года на коллекторе, который ранее находился на балансе ЗАО «Казанский завод искусственных кож» (на данный момент он не существует, правопреемником стал бизнес-парк «Искож», — прим. ред.), был обнаружен провал. МУП «Водоканал потребовало, чтобы бизнес-парк «Искож», как правопреемник предприятия, срочно ликвидировал аварию, а также возместил стоимость восстановительных работ.

Судя по всему, бизнес-парк пытался избавиться от проблемного объекта. Он обращался в МУП «Водоканал» с просьбой принять упомянутый коллектор в муниципальную собственность. Там отвечали, что это будет возможно только после того, как сети будут приведены в технически исправное состояние. А позже потребовали и техническую документацию на него. В апреле прошлого года бизнес-парк даже пожаловался на бездействие органов местного самоуправления в прокуратуру города.

АО запрашивало архивные документы по этому вопросу в Минземимущества Татарстана, республиканском БТИ и госархиве. Всюду отвечали, что их нет. Между тем требование привести инженерные сети в технически исправное состояние за счет собственных средств бизнес-парк «Искож» посчитал нарушением своих прав. В частности, затраты на ремонт оценивались в 861 845 рублей.

В итоге спорный объект оказался расположен за пределами границ бизнес-парка

Было установлено, что в плане приватизации ЗАО «Казанский завод искусственных кож» от 1994 года указан коллектор. Но в перечне объектов, принадлежащих вновь созданному АО, его нет. Арбитражный суд Татарстана, куда в итоге бизнес-парк обратился с иском, установил, что спорный коллектор расположен за пределами границ его земельного участка. Кроме того, он констатировал, что вопросы использования канализационной сети входят в задачи местного значения. Татарстанский арбитраж, а следом за ним и апелляционная инстанция признали бездействие исполкома Казани незаконным и обязали его принять коллектор в муниципальную собственность. Недавно Арбитражный суд Поволжского округа оставил этот вердикт в силе.

Фото: Максим Кокунин

Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», основой вид деятельности АО «Бизнес-парк «Искож» — аренда и управление нежилым недвижимым имуществом (производственные, офисные, складские площади и открытые площадки). В 2021 году общество получило 102,4 млн рублей выручки, чистая прибыль составила 7,7 млн рублей. Бизнес-парком на паритетных началах владеют Григорий Меньших и Ринат Марданов.

Алена Кривцова