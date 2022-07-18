В Казани рабочего задавило арматурой на стройке — возбуждено уголовное дело

В Казани возбудили уголовное дело после гибели рабочего на стройке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Татарстану.

Инцидент произошел утром 15 июля на стройке по улице Окольной. Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение требований охраны труда» (ч. 2 ст. 143 УК РФ).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По предварительным данным, мужчина, находившийся на втором этаже строящегося дома, должен был принять с подъемного крана короб с арматурой. Одна из строп отцепилась от груза, и он упал на мужчину. Он умер по дороге в больницу от полученных травм.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В апреле на строительной площадке по улице Х. Такташ в Казани 20-летний рабочий получил смертельные травмы, когда проводил монтажные работы с использованием «болгарки».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина