Юлия Хакимова: «Люди с Украины едут в Казань без денег и договоренностей»

Беженцев приходится отправлять из Татарстана домой и в другие регионы на средства благотворителей

Фото: Максим Платонов

Из Казани начали уезжать беженцы, прибывшие сюда с началом специальной военной операции на Украине. Часть из приехавших как организованно — в рамках эвакуации, так и «самостийно» — в надежде обрести в Татарстане лучшую жизнь и стабильный высокий доход, но так и не преуспевшие в этом, стремятся вернуться в родные места или найти в России другое место, либо воссоединиться с родственниками в других регионах. Подробнее о разочарованиях, безрассудных решениях и принципах, на которых строится помощь беженцам со стороны волонтеров движения «Душа России» — в материале «Реального времени».

Безрассудные многодетные

Волонтерское движение «Душа России», которое несколько лет занимается благотворительной помощью одиноким старикам и попавшим в трудное положение семьям, вызволяя инвалидов из нищенского «рабства», с февраля 2022 года стало работать еще в одном направлении — помогать украинским беженцам как обустроиться в Казани, так и покинуть ее. И если с помощью в устройстве никаких вопросов, то желание уехать обратно вызывает у волонтеров как минимум недоумение — они убеждены, что приезжие действуют, мягко говоря, нелогично.



— У всех беженцев разные причины для того, чтобы приехать в наш город и уехать из него, — рассказала «Реальному времени» руководитель движения Юлия Хакимова. — Но зачастую в Казани в безвыходном положении оказываются люди, которые действовали просто безрассудно. Недавно на одном из казанских вокзалов, без копейки денег, без еды и воды оказалась семья с пятью детьми. Они были эвакуированы из Мариуполя и в пункте временного размещения в Ростовской области были неплохо устроены, но глава семейства вместе со старшим сыном-подростком искал работу и нашел в интернете объявление о работе в Казани с проживанием. Мужчина позвонил работодателю, тот пообещал хороший заработок — от 3 тысяч рублей в день. И супруги вместе с пятью детьми отправились сюда — без средств, без адреса, на последние деньги… В итоге вся семья — муж, жена и пятеро детей — старший сын, которому почти 18 лет, девочки 16 и 10 лет и мальчики 11—12 лет — оказалась на вокзале. Их никто не встретил, они сидели, ждали, но «работодателя» так и не дождались.

Узнав об этом, волонтеры подключились — ездили кормить семью, помогли им организовать хоть какой-то ночлег, а потом приобрели им билеты до пункта временного размещения.

— Организационно помог штаб республики, который координирует деятельность по временному размещению вынужденных переселенцев, а мы собрали деньги и отправили эту семью, куда они просили, — рассказывает Хакимова. — Куда точно — уже не помню.

Волонтерское движение «Душа России» в феврале 2022 года стало работать еще в одном направлении — помогать украинским беженцам. Фото: Максим Платонов

Новый риск — попасть в работный дом

— Мы часто сталкиваемся с непорядочностью хозяев так называемых работных домов, которые обещают проживание, но, чтобы так развести беженцев, которые и без того потеряли все, и поехали в Казань на последние деньги — это сверхнепорядочность, — возмущается Юлия Хакимова. — Но ведь и многодетные родители повели себя крайне безответственно и глупо! Как можно было о последствиях не подумать, не проверить фирму, которая их пригласила, хотя бы отзывы о ней в интернете поискать? Я не знаю точно, но предполагаю, что работу предлагал какой-то «работный дом» (ветвь подпольной индустрии, организаторы которой обещают помощь и заработки, а заполучив работника, удерживают его насильно, заставляя трудиться фактически за еду, — прим. ред.), но это только мое предположение, поскольку организации, которую называл мне глава семьи, в Казани просто нет.

По словам Хакимовой, волонтеры все чаще сталкиваются с приезжими, которые откликнулись на предложение работы с проживанием и угодили в работный дом:

— Там человек оказывается без документов, без средств к существованию и без возможности уехать, а если он через несколько дней сбегает, то ему не на что вернуться домой. Поэтому я обращаюсь ко всем, кто ищет работу: пожалуйста, перед тем, как выезжать в другой город, обязательно проверяйте информацию, уточняйте, что это за фирма, просите работодателя выслать договор — принимайте все меры, чтобы потом не оказаться в плачевной ситуации.

«Потому что там хорошо»



Как оказалось, история многодетной семьи, приехавшей в Казань на последние деньги, еще не верх безрассудства. Руководителю волонтерского движения недавно пришлось расхлебывать совсем уж романтическую историю:

— Одна странная женщина с Украины примерно 30 лет от роду умудрилась объехать пол-России, пока не «приземлилась» в Казани без копейки денег. Она из Волынской области по своей инициативе отправилась в эвакуацию на российский Север, к молодому человеку, с которым познакомилась в социальной сети. Там у них что-то не сложилось, и она улетела в Сочи. По ее словам, «потому что ни разу не была на море». А из Сочи прилетела в Казань, «потому что говорят, это красивый город и здесь хорошо». Посмотрела Казань, ей город не понравился — она и приехала в аэропорт. Сидела там на скамеечке и плакала, потому что денег у нее не было.

— А где-нибудь осесть и начать зарабатывать на жизнь ей в голову не приходило?

— Да как тут осядешь — жить ей негде было, денег на жилье не было. Нам удалось ее отправить самолетом в Тамбов, где у нее родственники.

Хакимова подчеркнула: волонтеры помогают только тем, кто сам выпутаться из трудной ситуации уже точно не сможет. Фото: Максим Платонов

Билет до пункта пересадки

Есть и другая категория беженцев, которым необходимо покинуть Казань. Они — из числа тех, что прибыли организованно — с «эвакопоездами» — и оказались в чужом городе вдали от российских родственников.

— Недавно мы покупали билеты и отправляли очень пожилую женщину, которая во время эвакуации попала в Казань, — говорит Хакимова. — Здесь она была совершенно одна. Через оперштаб удалось разыскать ее тоже уже пожилого сына в другом регионе. Прямого поезда до его города не было, поэтому мы оплатили билеты и ей, и ему. Мы ее в Казани посадили в поезд, а он встретил ее в пункте пересадки и благополучно увез к себе.

Был, рассказывает она, среди «организованных» беженцев и подросток-сирота. Волонтеры нашли его тетку, помогли им воссоединиться.

Хакимова подчеркнула: волонтеры помогают только тем, кто сам выпутаться из трудной ситуации уже точно не сможет.

— Это не единичные случаи, когда люди приезжают вот так, спонтанно. Не на работу приезжали, а просто потому, что им сказали, что в Казани хорошо. Кого-то назад отправляли мы, кем-то занимался оперштаб. Самое странное — взрослые люди приезжали без денег, без договоренностей, то есть непонятно на что рассчитывали. И среди тех, кто приехал в Казань организованно, тоже есть такая категория людей, которая хочет вернуться домой, но им не на что билеты купить. Но тех, кто трудоспособен, мы не рассматриваем — пусть зарабатывают на обратную дорогу. В конце концов, на крайний случай есть неофициальная «биржа труда» у парка Победы. Ничего не умеешь — иди в разнорабочие.

Беженцы, нуждающиеся в помощи, находят волонтеров сами или через социальные службы. К волонтерам подходят, когда они приезжают в пункт временного пребывания в санатории «Ливадия», например — они ездят туда поздравлять детей с днем рождения.

Есть беженцы, что прибыли в Казань «эвакопоездами» и оказались в чужом городе вдали от российских родственников. Фото: Максим Платонов

Подопечных стало в 2,5 раза больше

Сейчас, говорит Юлия Хакимова, «нагрузка» на волонтеров выросла в 2—2,5 раза по сравнению с той, что была до начала спецоперации. И одним из самых сложных направлений работы, по ее словам, стала отправка беженцев обратно на родину либо в регионы, где у них есть родственники.

— За последний месяц мы приобрели билеты и отправили из Казани уже 15 человек, — рассказала Хакимова. — Сейчас уже в голове перемешалось, кого и куда. Мы на этом не фиксируемся — нам некогда. Стараемся найти деньги на билеты и побыстрее отправить людей — и на этом все, ни контактов, ни фотографий не сохраняем. Мы не отслеживаем судьбу, не сближаемся с подопечными — на это нет сил, в первую очередь — моральных. Еженедельно у нас тратятся крупные, непосильные для нас суммы на отправку беженцев, попавших в тяжелую ситуацию. Денег не хватает, спасает только помощь неравнодушных людей.

Собеседница издания подчеркнула: по всем оргвопросам волонтерам помогают оперштаб и соцработники, с которыми те постоянно на связи.

— Мы не только домой беженцев отправляем — мы решаем и другие их проблемы. Старушки ноги ломают — наши автоволонтеры возят их в больницы. Кого-то оформляют соцработники в интернат для престарелых — мы оплачиваем связанные с этим расходы. Они к нам приходят за продуктами, одеждой. А ведь наши обычные подопечные никуда не делись — мы по-прежнему помогаем продуктами одиноким старикам, поддерживаем одиноких мамочек, оказавшихся в трудной ситуации, без жилья, неблагополучные семьи.

Собеседница издания подчеркнула: по всем оргвопросам волонтерам помогают оперштаб и соцработники, с которыми те постоянно на связи.Фото: мэрия Набережных Челнов

Кто рассчитывает на себя, а кто — на помощь

— Одной эвакуированной семье мы нашли квартиру — двухкомнатную им совершенно бесплатно предоставили наши помощники, — перечислила Хакимова сделанное волонтерами для тех эвакуированных, кто ведет себя ответственно.

По ее словам, большинство таких среди тех, кто приехал в Казань с Украины самостоятельно:

— В основном они устраиваются сами, находят работу, а к нам приходят только в первый месяц за помощью. И мы помогаем продуктами, бытовой химией, постельным бельем. Как и в 2015 году те, кто приезжает в Россию самостоятельно, обычно понимают, что их ждет, знают, чего хотят, стремятся обустроиться, поэтому у них меньше проблем. А те, кого привозят организованно, у них все сложнее, они рассчитывают не на себя, а на то, что ситуация разрешится без каких-то усилий с их стороны.