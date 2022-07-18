Н&M объявила об уходе из России
Шведский ретейлер Н&M принял решение покинуть Россию. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.
Перед уходом магазин устроит распродажу товаров.
— Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет о решении начать процесс закрытия бизнеса в стране, — говорится в заявлении.
В марте сеть магазинов Hennes & Mauritz (H&M) приостановила продажи в России. В Казани есть четыре магазина сети. Они расположены в торговых центрах «Мега», «Южный», «Парк Хаус» и KazanMall.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии