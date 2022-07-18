Новости общества

11:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Н&M объявила об уходе из России

10:30, 18.07.2022 1
Н&M объявила об уходе из России
Фото: wikimedia.org

Шведский ретейлер Н&M принял решение покинуть Россию. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Перед уходом магазин устроит распродажу товаров.

— Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет о решении начать процесс закрытия бизнеса в стране, — говорится в заявлении.

Фото: wikimedia.org

В марте сеть магазинов Hennes & Mauritz (H&M) приостановила продажи в России. В Казани есть четыре магазина сети. Они расположены в торговых центрах «Мега», «Южный», «Парк Хаус» и KazanMall.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоБизнесРозничная торговля

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:04
    А говорят перемещение во времени не существует. А тут раз - и Россия в 90х
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также