В Казани прокуратура организовала проверку после гибели рабочего на стройке
Прокуратура Кировского района Казани организовала проверку по факту гибели мужчины на стройке в результате падения на него арматурного каркаса. Об этом сообщает и. о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.
ЧП произошло 15 июля в Кировском районе. Мужчина умер по дороге в больницу от полученных травм.
В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц организации, осуществляющей строительную деятельность на указанном объекте, в части соблюдения требований охраны труда. Ход расследования уголовного дела районная прокуратура поставила на контроль.
По данному факту Следком по Татарстану возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда» (ч. 2 ст. 143 УК РФ).
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