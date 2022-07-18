В Казани прокуратура организовала проверку после гибели рабочего на стройке

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Кировского района Казани организовала проверку по факту гибели мужчины на стройке в результате падения на него арматурного каркаса. Об этом сообщает и. о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.



ЧП произошло 15 июля в Кировском районе. Мужчина умер по дороге в больницу от полученных травм.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц организации, осуществляющей строительную деятельность на указанном объекте, в части соблюдения требований охраны труда. Ход расследования уголовного дела районная прокуратура поставила на контроль.

По данному факту Следком по Татарстану возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда» (ч. 2 ст. 143 УК РФ).



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Татьяна Леухина