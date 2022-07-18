В Татарстане на этой неделе ожидается теплая погода — до +25 градусов

В Татарстане на этой неделе ожидается теплая погода, до +25 градусов. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра республики.

В предстоящие сутки через Татарстан будут проходить активные фронтальные разделы северо-западного циклона. Вечером 18 июля, ночью и днем 19 июля на территории республики местами ожидаются грозы, сильные дожди и ливни, град, сильный ветер порывами 15—20 м/с, локально — до 24 м/с. При этом дневные температуры будут достигать +22... +27˚.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В дальнейшем, 20—21 июля, с отходом циклона дальше на север, республика окажется в его тыловой части. Ночью вероятность осадков небольшая, днем и вечером местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температуры несколько понизятся: ночью 20 июля ожидается +11... +16˚, 21 июля — +9... +14˚, днем воздух прогреется до +20...+25˚.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, 22—23 июля также сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью ожидается +11... +16˚, днем — от +20 до +27˚.

Сегодня в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий вечером в понедельник ночью и днем во вторник.



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Татьяна Леухина