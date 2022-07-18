Стоимость чистых активов КАМАЗа составила более 71,8 млрд рублей — это много или мало?
Стоимость чистых активов ПАО «КАМАЗ» составила более 71,8 миллиарда рублей. Об этом сообщается на портале раскрытия информации.
Данные представлены по состоянию на 30 июня 2022 года.
Стоимость чистых активов КАМАЗа составляет 71 888 390 000 рублей — это:
- $1,243 миллиарда, или €1,241 миллиарда, по курсу ЦБ на сегодня.
- На 4,1 миллиарда меньше стоимости чистых активов компании на 31 марта — они составляли более 76 миллиардов рублей, что является историческим максимумом для компании.
- На 8,3 миллиарда больше стоимости чистых активов автогиганта на начало года — 63,5 миллиарда рублей.
- На 26,6 миллиарда больше показателя, зафиксированного 31 декабря 2013 года, — почти 45,2 миллиарда рублей.
- В 1,9 раза выше стоимости чистых активов КАМАЗа по состоянию на 31 марта 2016 года — 39,3 миллиарда рублей. Это один из самых низких показателей.
- В 3,4 раза меньше выручки компании за 2021 год — 248,3 миллиарда рублей.
- В 12,7 раза меньше активов «Татнефти» — они на 31 марта 2022 года составляли 915,7 миллиарда рублей.
- Более чем на миллиард больше объема программы развития транспортного машиностроения для холдинга «Синара — Транспортные машины» (СТМ) — она может составить до 70 миллиардов рублей.
- 1,4 миллиона средних зарплат на КАМАЗе — на начало года она составляла почти 51 тысячу рублей.
Дарья ПинегинаПромышленностьМашиностроение Татарстан
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