Усадьбу Полякова и Логутовых в Чистополе включат в госреестр памятников истории и культуры

В доме сохранилось много подлинных элементов

Историко-культурная экспертиза приняла решение относительно целесообразности включения одной из самых известных купеческих усадеб Чистополя — Полякова и Логутовых — в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России и уточнила сведения об историческом здании. Подробности — в материале «Реального времени».

Усадебный комплекс датирован 1833—1840 годами постройки, по мнению эксперта, мемориальной ценностью не обладает, так как при ее определении следует учитывать значимость личности или события для достаточно большой территории или значительного количества людей. Вместе с тем он имеет историческую ценность как объект культурного наследия, являющийся неотъемлемой частью комплекса городской застройки Чистополя.

Экспертом отмечено, что на сегодняшний день двухэтажный жилой дом и одноэтажный флигель находятся в ветхом состоянии и не используются, но одновременно с этим имеют большой процент сохранности объемно-пространственной композиции, архитектурного облика и планировочной структуры. Сохранены подлинные стены, кирпичные перемычки, исторические перекрытия, положение деревянной лестницы с балясинами и поручнями.

Флигель. Фото: okn.tatarstan.ru

Таким образом, по результатам экспертизы включение объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации признано целесообразным.

Усадьба принадлежала купцам

В XIX веке Чистополь по праву считался купеческим городом. Здесь существовало множество различных предприятий, но основой экономики Чистополя было хлебное дело. Благодаря деятельности купцов Чистополь развивался и хорошел. Усадебный комплекс в первой половине XIX века принадлежал купцу И.Д. Полякову. В 1833 году здесь выстроены жилой дом и флигель по проекту казанского архитектора П.Г. Пятницкого. В 1871 году, после смерти владельца, дворовое место со всеми сооружениями перешло по наследству к его сыну А.И. Полякову, а в конце XIX века — к купцу Е.П. Логутову и его матери А.Т. Логутовой.

Фото: okn.tatarstan.ru

Двухэтажный, с антресольным дворовым этажом, дом поставлен на красную линию улицы в середине участка. Историк Альберт Саляхов отмечает, что в основу планировочной структуры дома Полякова и Логутовых архитектором также были положены основные принципы планировок начала ХIХ века. Использовался принцип изолирования жилых комнат от парадных, вводился коридор, размещенный параллельно анфиладе парадных залов.

В кратком руководстве по гражданской архитектуре или зодчеству было сказано, что в «хороших домах должно быть, по крайности, два покоя, дверью соединенных, дабы с пристойностью гостей принять можно было».

Купеческий дом станет магазином?

В советский период здание было переделано под многоквартирный дом: были заложены некоторые проемы, возведены новые перегородки и пристрои со двора. В настоящее время дом расселен и признан аварийным. Усадьба Полякова и Логутовых была в числе 14 чистопольских объектов культурного наследия, которые в прошлом году планировалось на льготных условиях передать потенциальным инвесторам.

На официальном портале Чистополя 6 мая сообщили об аукционе по покупке объектов культурного наследия за 1 рубль, в их число входил и дом Полякова и Логутовых. В лот входили здание площадью 532,4 квадратного метра и земельный участок в 613 квадратных метров, с назначением под магазины. Примерная стоимость аренды 1 кв. м земельного участка в год оценена в 450—460 рублей. После проведения ремонтно-реставрационных работ возможно приобретение земельного участка в собственность.

Сообщается, что эскизный проект для реализации объекта разработан и в течение 7 лет инвестор должен будет отреставрировать историческое здание в соответствии со всеми нормами.

Эмиль Зиянгиров