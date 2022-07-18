Правительство расширило территорию ОЭЗ «Иннополис» за счет участка в Казани

Правительство расширило территорию ОЭЗ «Иннополис» в Татарстане за счет земельного участка площадью 1,38 га в Советском районе Казани. Об этом сообщает пресс-служба кабмина России.

Там построят IT-центр, где разместятся три компании-резидента, разрабатывающие решения по защите информации и замещению зарубежного софта. Общий объем дополнительных инвестиций в результате расширения территории ОЭЗ «Иннополис» составит более 5,7 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Расширить территорию ОЭЗ «Иннополис» ранее предложило правительство Татарстана. В ОЭЗ работает 121 резидент, заявлено 71,7 млрд рублей инвестиций, из которых уже вложено 48,9 млрд рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина