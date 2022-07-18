Дело в отношении счетов миллиардера Семина прекращено

Приволжский районный суд Казани, судья Р.Р. Гайфутдинов, 13 июля прекратил производство по делу о наложении ареста на денежные средства, принадлежащие Алексею Семину.



Как все начиналось

Напомним нашему читателю, как было дело, мы уже неоднократно об этом писали . В 2021 году было заведено дело о повреждении или уничтожении объектов культурного наследия: номеров Михайлова (ул. Лобачевского, №3/24) и здания Адмиралтейской конторы (ул. Карла Маркса, №17). Собственник зданий — ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». Началось следствие.



Затем, в ноябре 2021-го, Приволжский районный суд Казани наложил арест на денежные счета Алексея Семина. Данное решение защита обжаловала в Верховном суде Республики Татарстан, решение было изменено и установлен срок ареста на счета — до 31 декабря 2021 года. Далее защита пошла дальше и обжаловала данное решение в Самаре, где 24 мая 2022 года Шестой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел уголовное дело в отношении ареста счетов миллиардера Алексея Семина.



В 2021 году было заведено дело о повреждении или уничтожении объектов культурного наследия: номеров Михайлова и здания Адмиралтейской конторы. Фото: Максим Платонов

Судья вынес решение об отмене постановления Приволжского районного суда Казани и Верховного суда Республики Татарстан, передал «материалы дела на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда», то есть дело направили снова на рассмотрение в Приволжский районный суд.



Далее в конце июня 2022 года Верховный суд Республики Татарстан прекратил дело и отменил штраф в размере 250 тыс. рублей о повреждении здания по ул. Карла Маркса, №17 — Адмиралтейская контора.



Дело прекращено, или Правда восторжествовала

13 июля 2022 года Приволжский районный суд г. Казани в открытом заседании в очередной раз рассмотрел дело №3.6-543/2022 о наложении ареста на денежные средства, принадлежащие Алексею Семину.

В постановлении суда сказано, что Семин «является лицом, лично заинтересованным в финансировании деятельности по проведению работ на объекте культурного наследия федерального значения (памятник истории и культуры) «Комплекс Адмиралтейской конторы, арх. Кафтырев В.И.».



Фото: Ирина Плотникова

Судья рассмотрел все документы, доводы сторон. В постановлении сказано, что «при решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом. Вместе с тем, как следует из постановления Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 24 мая 2022 г. и постановления Приволжского суда г. Казани от 23 июня 2022 г., следователь ранее обращался в суд на основании статьи 115 УПК РФ с ходатайством о наложении ареста на денежные средства Семина А.В., по этому делу судом принято решение и не вступило в законную силу. Далее в постановлении сказано: «Таким образом, производство по ходатайству следователя подлежит прекращению». При этом постановление стороной обвинения может быть обжаловано в Верховном суде Республики Татарстан.



Что дальше?

Возникает резонный вопрос, что же дальше будет с историческими зданиями? Дадут ли им наконец-то начать новую жизнь?



Напомним, что в 2012 компании ASG invest в рамках программы президента Татарстана Рустама Минниханова по восстановлению и реконструкции исторического центра было передано 26 зданий. До настоящего времени полностью было восстановлено 9 исторических зданий, по части объектов работы продолжаются до настоящего времени.



Компания неоднократно заявляла, в том числе и на страницах нашего издания , что «приоритет работы группы компаний ASG invest — бережное отношение к культуре и наследию, которое позволит сохранить собственную самобытность Казани». И своими действиями в плане восстановления и реставрации объектов культурного наследия подтверждала это. Почему же возникает вопрос именно к этим двум объектам — номера Михайлова (ул. Лобачевского, №3/24) и здание Адмиралтейской конторы (ул. Карла Маркса, №17)?



К чему ведут эти длительные разбирательства? Не к тому ли, что здания простаивают и дряхлеют, потому что восстановительные и реставрационные работы не ведутся. Кто в этом заинтересован? Оставляем эти вопросы для размышления нашему вдумчивому читателю.

Елена Тихонова