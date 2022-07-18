В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за гроз, порывистого ветра и града

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий вечером в понедельник, ночью и днем во вторник. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, вечером 18 июля, ночью и днем 19 июля на территории республики, в том числе и в Казани, местами ожидаются грозы, сильные дожди и ливни, град, сильный ветер порывами 15-20 м/с, локально до 24 м/с.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в Татарстане ожидается жара до +30 градусов. Во вторник днем воздух прогреется до +21..+26 °С.

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Татьяна Леухина