В Челнах назначили начальника управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития
В Набережных Челнах назначили нового начальника управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.
Им стал заместитель начальника этого управления Алексей Лашин.
В марте бывший заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Ильмир Исхаков занял должность заместителя директора казанского СМУ-88. О том, что Ильмир Исхаков покинул пост замруководителя исполкома Челнов, стало известно в середине февраля. На должности Исхаков курировал сферу строительства и архитектуры. Ильмир Исхаков проработал в челнинском исполкоме шесть лет. Сначала возглавлял Управление архитектуры, градостроительного и жилищного развития, а после стал заместителем руководителя исполкома.
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