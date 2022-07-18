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В Челнах назначили начальника управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития

08:23, 18.07.2022
В Челнах назначили начальника управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития
Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах назначили нового начальника управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

Им стал заместитель начальника этого управления Алексей Лашин.

В марте бывший заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Ильмир Исхаков занял должность заместителя директора казанского СМУ-88. О том, что Ильмир Исхаков покинул пост замруководителя исполкома Челнов, стало известно в середине февраля. На должности Исхаков курировал сферу строительства и архитектуры. Ильмир Исхаков проработал в челнинском исполкоме шесть лет. Сначала возглавлял Управление архитектуры, градостроительного и жилищного развития, а после стал заместителем руководителя исполкома.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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