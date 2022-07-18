Экс-председатель правления «Интехбанка» шесть лет должен приставам 27 тысяч рублей

Фото: Ирина Плотникова

Экс-председатель правления «Интехбанка» Марсель Зарипов не оплачивает свою задолженность 6 лет. В 2016 году судом вынесено постановление об оплате по исполнительному документу в размере 27 180 рублей, выяснило «Реальное время»

Документ означает необходимость выполнить финансовые обязательства в принудительном порядке. Несколько лет назад Зарипов уже проходил судебный процесс.

Первое дело топ-менеджеров «Интеха» на 874 млн суд прекратил в апреле 2019 года за сроком давности. Бывшего главу правления банка Марселя Зарипова и его первого зама Елену Наумову изначально обвиняли в злоупотреблении полномочиями, но позже квалифицировали деяние по менее тяжкой статье УК РФ о неправомерных действиях при банкротстве. Срок давности по ней — всего два года, и к моменту судебного разбирательства он истек.

Попытка АСВ взыскать пропавшие средства вместе с процентами в гражданском порядке с бывших обвиняемых и аффилированных с банком лиц закончилась лишь частичным удовлетворением требований — на 49 млн от заявленного миллиарда с небольшим.

Фото: realnoevremya.ru

Расследование второго дела «Интеха» началось в июле 2020-го по заявлению Агентства по страхованию вкладов, которое усматривало признаки преступлений с ущербом аж на 6 млрд рублей. В детали нового обвинения вошли эпизоды, которые квалифицируются по ч. 2 ст. 201 УК РФ — злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Процесс над Зариповым пройдет в конце августа, в зале, где ранее вынесли приговор экс-председателю правления ПАО «Татфондбанк» Роберту Мусину.



В рамках уголовного дела АСВ предъявило Зарипову гражданский иск на 1,8 млрд рублей. Хотя ущерб по четырем эпизодам злоупотреблений, в которых обвиняют банкира, оценен в 743 млн рублей. По данным источников «Реального времени», потерпевшая сторона желает получить возмещение и по тем эпизодам, которые на предварительном следствии прекратили за сроком давности.



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Анастасия Дуксеева