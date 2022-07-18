H&M с 1 августа начнет открывать магазины в России для проведения распродажи перед уходом

Шведский ретейлер Hennes&Mauritz (H&M) с 1 августа начнет открывать магазины в России для проведения распродажи. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как уточнили «Реальному времени» на горячей линии магазина, распродажа будет проходить в офлайн-магазинах.

Фото: wikimedia.org

Они будут оставаться открытыми в течение ограниченного периода времени, пока не будет продана большая часть оставшихся запасов, передает «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

Сегодня ретейлер Н&M принял решение покинуть Россию. «Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет о решении начать процесс закрытия бизнеса в стране», — говорилось в заявлении компании.



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Татьяна Леухина