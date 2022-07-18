В Татарстане в первом полугодии ввели более 1,9 млн «квадратов» жилья

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за первые шесть месяцев 2022 года ввели в эксплуатацию более 1,91 миллиона кв. метров жилья. Из них почти 594,5 тыс. «квадратов» — в Казани.

По итогам июня в Татарстане ввели почти 172,4 кв. метра жилья, следует из данных Татарстанстата. Из них 170,7 «квадрата» — в секторе индивидуального жилищного строительства.

В целом по республике за первое полугодие введено более 1,2 млн кв. м индивидуального жилья.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в Казани за первые шесть месяцев 2022 года ввели 62% жилья от годового плана. При этом в городе на 50% упала выдача разрешений на строительство.



В Татарстане в прошлом году впервые ввели в эксплуатацию 3 млн квадратных метров жилья. Цифра оказалась на 12,8% больше запланированного объема.



Таких показателей удалось достичь благодаря росту индивидуального жилищного строительства. В прошлом году в республике ввели в эксплуатацию индивидуальные дома общей площадью 2,1 млн кв. метров, а также 791,5 тыс. кв. метров инвестиционного многоквартирного жилья и 150,6 тыс. кв. метров жилья по социальной ипотеке.



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Татьяна Демина