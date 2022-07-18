В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на материалы, содержащие пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщает RT.



Согласно пояснительной записке, власти считают необходимым установить меры, направленные на «обеспечение интеллектуальной, нравственной и психической безопасности общества, в том числе в виде запрета совершать действия, направленные на популяризацию отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений».

За такую пропаганду предложили установить административную ответственность, расширив ст. 6.21 КоАП, в которой в настоящий момент сказано лишь о пропаганде среди несовершеннолетних.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2021 году Басманный суд в Москве на 1 млн рублей оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» за пропаганду гомосексуализма. Летом на премии «Муз-ТВ» появились мужчины в женских платьях, а певец Филипп Киркоров с блогером Давой предстали в образе молодоженов.



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Маргарита Головатенко