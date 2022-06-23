Итоги дня: судоходная инициатива Татарстана, смерть Юрия Шатунова, Cisco и Nike покидают Россию
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 23 июня:
- В Татарстане подвели итоги голосования за территории, которые, по мнению жителей, следует благоустроить в 2023 году в приоритетном порядке по республиканской программе «Наш двор». В списке 200 объектов. В опросе участвовали 3 087 дворовых территорий Татарстана. В выборе общественных пространств и дворов для благоустройства в 2023 году участвовали 207 тысяч татарстанцев.
- Глава Миндортранса Татарстана Фарит Ханифов предложил создать в Поволжье акционерное общество «Объединенная Волжско-Камская судоходная компания», которое выступит заказчиком строительства речных судов. По его словам, в совет директоров должны войти министры транспорта регионов, находящихся на Волге. В этом случае компания сможет скоординировать усилия по обновлению речного флота.
- В Казани простились с известным адвокатом, руководителем адвокатской коллегии «Читая закон» Заури Читая. Во время панихиды одна из дочерей умершего рассказала, что в свои 68 лет отец играл на саксофоне, а еще — в футбол, волейбол, записался в спортивный зал, строил планы снять клип, поехать в Грузию. Похоронили его на кладбище «Курган» по Мамадышскому тракту.
- Американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco начнет постепенный уход с рынков России и Белоруссии. Компания будет поддерживать связь с партнерами и клиентами для решения финансовых вопросов, в том числе о возврате средств за предоплаченные услуги и программное обеспечение.
- В возрасте 48 лет умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Артист скончался из-за обширного инфаркта. Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал, что сердце певца остановилось сегодня в машине скорой помощи.
- Экспортно-ориентированный Татарстан столкнулся с сильными трудностями при поставке продукции в страны Запада. В то же время восточное направление освоить оказалось проблематично. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Мечеть имени Габдрахима Утыз-Имяни на улице Дубравной в Казани откроется в конце ноября — начале декабря 2022 года. Это будет вторая по величине мечеть в столице Татарстана после мечети «Кул-Шариф». Она будет вмещать до 1 200 человек.
- В центре Казани готовят к реконструкции еще один памятник архитектуры — здание на ул. Кремлевской, 7/1, где в XVIII веке жил поэт Гаврила Каменев, а сейчас располагается Управление кадровой политики. Проект реконструкции получил положительное заключение экспертов. Детали — в материале «Реального времени».
- Запланированный на 2022 год чемпионат мира по плаванию на короткой воде в Казани пройдет в 2026-м. Договоренности о новой дате достигли Татарстан и Всероссийская федерация плавания, которые провели переговоры с Международной федерацией плавания.
- Всемирная сеть здравоохранения объявила вспышку обезьяньей оспы пандемией и призвала ВОЗ принять немедленные и эффективные действия, чтобы предотвратить распространение заболевания. По данным ВСЗ, сейчас в 58 странах зарегистрировано 3 417 подтвержденных случаев оспы обезьян.
- Власти Казани исключили из состава особо охраняемой природной территории местного значения 12 земельных участков городского леса «Лебяжье». Их общая площадь составляет 209 681 кв. м, находятся они в непосредственной близости к Горьковскому шоссе.
- Два магазина сети «Евроколор» — официального дистрибьютора продукции Tikkurila в Казани, с высокой долей вероятности продолжат работать. Речи о закрытии магазинов не идет, но могут возникнуть проблемы с поставками. Сам финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila объявил о решении покинуть российский рынок.
- Минтруд России разработал проект постановления о переносе выходных дней в 2023 году. В целом граждане будут отдыхать 118 дней — с учетом праздников, суббот и воскресений, но без учета отпусков. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Американский производитель обуви и одежды Nike сообщил о намерении полностью уйти с российского рынка. «В связи с этим сайт nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно закрылись и больше не откроются», — говорится в заявлении.
- РФС одобрил возвращение Футбольной национальной лиге исторического названия. Начиная с сезона 2022/23 она станет называться Первой лигой. Также утвержден и список клубов-участников Первой лиги предстоящего сезона. В него вошли «Рубин», «КАМАЗ» и «Нефтехимик».
- Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС. Депутаты Европарламента поддержали резолюцию большинством голосов.
- Кипрская компания «Нью Инвестмент Груп Холдко Лимитед» продала 95,85% голосующих акций ОАО «Бугульминский электронасосный завод». Они распределились между шестью российскими предприятиями и физическими лицами.
Ключевые события 120-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Минобороны России в очередной раз сообщило, что в ходе спецоперации украинская сторона продолжает нести значительные потери. По данным ведомства, в разгромленном под Мирной Долиной (ЛНР) 34-м батальоне 57-й мотопехотной бригады ВСУ за 2 дня погибли более 150 человек, еще около 450 получили ранения. В каждой из рот осталось не более 15—20 солдат, а младший командный состав дезертировал из района боевых действий.
- Тем временем около н. п. Клиновое (ДНР) ВС России нанесли огневое поражение подразделениям 30-й механизированной бригады ВСУ — в результате в них осталось менее 50% личного состава. Еще более 170 солдат и офицеров вывезли из района боевых действий с тяжелыми ранениями, доложило Министерство обороны России.
- Высокоточным оружием ВКС России у Николаева ликвидировано 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ и до 50 размещенных в ангарах боевых машин РСЗО, в том числе иностранного производства. Поражены четыре украинских пункта управления, три базы ремонта бронетанковой техники, а также живая сила и военная техника в 18 районах, сообщили в Минобороны России.
- Российскими ракетными войсками и артиллерией поражены 26 пунктов управления, живая сила и военная техника ВСУ в 364 районах, а также подразделения украинской артиллерии в 58 районах, в том числе взвод 155-мм гаубиц М-777 на острове Кубанском и взвод реактивных систем залпового огня «Смерч». Ликвидированы три мобильных пункта управления беспилотниками.
- В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России, ракетными войсками и артиллерией на Донецком направлении поражены восемь украинских взводов РСЗО «Ураган» и 11 взводов ствольной артиллерии ВСУ. В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 650 националистов, 17 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины реактивных систем залпового огня «Смерч», а также 17 специальных автомобилей.
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Татьяна ДеминаОбществоВласть Татарстан
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